MPF pede à Fiocruz dados sobre eficácia da vacina de Oxford em idosos

O Ministério Público Federal (MPF) pediu informações à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre a eficácia da vacina de Oxford/AstraZeneca em idosos. O pedido foi expedido na quarta-feira (27).

O objetivo da subprocuradora-geral Célia Regina Souza Delgado é obter informações precisas sobre a eficácia. Célia cita uma reportagem do jornal inglês The Guardian que diz que, na Europa, apenas jovens podem tomar a vacina por falta de provas sobre a eficácia da vacina em pessoas com mais de 65 anos.

O MPF pede uma resposta o mais rápido possível.

A vacina de Oxford chegou ao Brasil na última sexta-feira (22) e foi distribuída aos estados brasileiros no fim de semana. No Distrito Federal, chegaram 45.900 doses do imunizante.

Especialistas alemães questionam eficácia

A comissão de vacinação alemã (STIKO) afirmou nesta quinta-feira (28) que recomenda a vacina de Oxford apenas para pessoas com idade entre 18 e 64 anos, justamente por causa da falta de dados para idosos.

Este parecer, ao qual a Agence France-Presse (AFP) teve acesso, especifica que “os dados atualmente disponíveis são insuficientes para avaliar a eficácia das vacinas em pessoas com mais de 65 anos”.