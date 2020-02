Ministério da Saúde e Sesa confirmam caso suspeito do novo coronavírus, em Ponta Grossa

PUBLICIDADE 

O Ministério da Saúde confirmou, junto a Secretaria de Saúde do Paraná (Sesa), que um novo caso suspeito de coronavirus foi confirmado nesta segunda-feira (10) em Ponta Grossa.

Esta é a terceira notificação de doença no estado. Os outros dois pacientes estavam em Curitiba, mas a suspeita de coronavirus foi descartada. Ao todo o Brasil descartou 32 casos suspeito e nenhum foi confirmado em território nacional.

Nesta segunda-feira, o Ministério da Saúde informou que sete casos suspeitos são investigados.

Além do novo caso há três suspeitas em São Paulo e um suspeito no Rio Grande do Sul, Rio de janeiro e Minas Gerias.

Segundo o Sesa, o suspeito de Ponta Grossa é uma criança de sete anos, que em janeiro visitou Taishan, na região sul da China. O menino voltou ao Brasil no dia 30 de janeiro e foi diagnosticado com um quadro respiratório leve, no dia 6 de fevereiro.

“As medidas preventivas e de bloqueio foram adotadas pelo município. Enquanto se aguarda análise das amostras, o paciente passa por acompanhamento em domicílio”, informou a Sesa.