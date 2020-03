MEC oferece cursos para mulheres em situação vulnerabilidade

PUBLICIDADE 

Nas próximas semanas, os institutos federais vinculados ao Ministério da Educação (MEC) vão abrir 5,4 mil vagas em cursos de formação profissional para mulheres em situação de vulnerabilidade. As vagas são para o Amapá. Rondônia, Maranhão e Minas Gerais e serão ofertadas nos próprios institutos.

“É apenas o primeiro passo para que a gente possa oferecer a essas mulheres uma nova alternativa de formação e uma oportunidade de vida e de fortalecimento da sua capacidade de geração de renda”, disse o secretário de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, Ariosto Culau.

No Instituto Federal do Amapá (IFAP), serão ofertadas 520 vagas, voltadas a mulheres ribeirinhas, negras, quilombolas e indígenas. A instituição vai promover cursos de microempreendedora individual, operadora de resíduos sólidos, promotora de vendas e operadora de máquinas e resíduos agrícolas.

O Instituto Federal de Rondônia (IFRO) oferece 600 vagas para os cursos de cuidadora infantil, de idosos, padeira, esteticista facial, maquiadora e operadora de processamento de pescado.

O IF do Sul de Minas disponibiliza 1.800 vagas para copeira, costureira, cuidadora de idosos, depiladora, garçonete, informática, entre outros. E o Instituto Federal do Maranhão (IFMA) tem 2.490 vagas para cursos de auxiliar administrativo, operador de pescado, balconista de farmácia, entre outras opções.

As turmas terão início de março até a primeira quinzena de maio. A expectativa do MEC é de que a iniciativa dos IFs seja expandida para outras regiões menos desenvolvidas do país.