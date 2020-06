Manifestantes queimam ônibus em protesto contra morte de adolescente em SP

PUBLICIDADE

Um protesto contra a morte de um adolescente na Vila Clara, zona sul de São Paulo, terminou com ao menos três ônibus queimados e um manifestante preso, de acordo com a Polícia Militar. O jovem teria morrido após uma ação da PM no local.

A manifestação começou às 16h, em frente da casa do adolescente, de forma pacífica. De acordo com a PM, os manifestantes passaram, então, a queimar pneus e interditaram a via.

A PM foi acionada e, segundo a corporação, impediu que a avenida Cupecê também fosse bloqueada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao menos três ônibus foram totalmente queimados.

Em outra ação envolvendo a Polícia Militar, a corporação afastou 14 agentes envolvidos em dois casos de agressões durante abordagens nos dias 12 e 13 de junho, na Grande São Paulo. Os policiais foram identificados após imagens das agressões gravadas por testemunhas terem repercutido nas redes sociais.

Na noite da sexta-feira (12), policiais militares agrediram um homem rendido no bairro Jardim Belval, em Barueri (Grande SP). Os PMs ainda bateram em vizinhos que tentaram proteger a vítima. O vídeo feito por uma testemunha mostra que o homem estava sentado na calçada com o celular na mão quando uma viatura estaciona. Policiais saem do carro e um deles imobiliza a vítima com um mata-leão.

As imagens mostram que três vizinhos saem de casa e pedem aos PMs que soltem o homem. Neste momento, mais policiais deixam a viatura e começam a agredir o trio com golpes de cassetete.

As informações são da FolhaPress

