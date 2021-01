Integrantes das forças de segurança pública acompanham realização da Operação Enem

PUBLICIDADE

O Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN) do Ministério da Justiça e Segurança Pública Acompanhará, em tempo real, a segurança durante a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio 2020 (Enem). A prova acontece nos dias 17 e 24 de janeiro.

Os representantes das forças de segurança pública dos 26 estados e do Distrito Federal, integrantes da Secretaria de Operações Integradas (Seopi/MJSP), vão acompanhar possíveis ocorrências, bem como o policiamento dos locais de prova, o transporte, o armazenamento dos testes e o patrulhamento das vias de acesso às escolas nos mais de 1,7 mil municípios onde os exames serão aplicados.

A Secretaria de Operações Integradas (Seopi/MJSP) elaborou o Plano Estratégico de Segurança do Enem 2020, construído a partir da contribuição de agentes de segurança pública de todo o país. O alinhamento seguiu a Doutrina Nacional de Atuação Integrada de Segurança Pública (DNAISP), criada, por meio de portaria nº 18, de 20 de janeiro de 2020.

O trabalho é coordenado pela Seopi e envolve as seguintes instituições de segurança pública: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, além das Guardas Municipais. Cada órgão vai atuar dentro da sua atribuição e trabalhar integralmente para proteção e segurança das áreas de interesse operacional.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria de Operações Integradas, é responsável pela integração das forças de segurança pública nacionais e estaduais. Os órgãos incumbidos pela realização, logística, transporte e segurança das provas são o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira (Inep) do Ministério da Educação, os Correios e o Consórcio Aplicador.

Enem 2020

O Enem 2020 será realizado nos meses de janeiro e fevereiro de 2021, devido à pandemia do novo coronavírus. A aplicação da prova impressa será nos dias 17 e 24 de janeiro e a versão digital ocorrerá em 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Nos dias 23 e 24 de fevereiro, o Enem será aplicado para 41.417 candidatos privados de liberdade. A aplicação da prova acontece em 1.729 municípios – dois a mais que em 2019.

O Inep confirmou 5.783.357 inscritos para o Enem 2020, após o encerramento das etapas de inscrição e de pagamento da taxa pelos participantes não isentos. São 5.687.271 inscrições para o teste impresso e 96.086, para o digital, novidade desta edição. O total de inscritos confirmados representa um aumento de 13,5% em relação ao quantitativo do certame passado.

As informações são do Ministério da Educação