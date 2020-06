Helder Barbalho na mira da Polícia Federal

PUBLICIDADE

A Polícia Federal investiga uma suposta fraude por parte do governo do Pará na compra de respiradores pulmonares. A gestão de Helder Barbalho teria se aproveitado da pandemia do novo coronavírus para dispensar licitação e comprar equipamentos sem serventia à população.

Os respiradores custaram R$ 50,4 milhões aos cofres públicos do Estado do Pará. Metade do valor foi pago à empresa fornecedora de forma antecipada. Os equipamentos, no entanto, demoraram a chegar e, quando chegaram, viu-se que eles não servem para o tratamento da covid-19. A mercadoria foi devolvida.

Para investigar a fraude, a PF deflagrou, nesta quarta-feira (10), a operação Para Bellum. Estão sendo cumpridos 23 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e nos Estados do Pará, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Espírito Santo. A determinação é do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

As buscas foram realizadas no Palácio dos Despachos (sede do Governo do Pará), nas casas dos investigados, em empresas e nas Secretarias de Estado de Saúde, Fazenda e Casa Civil do Estado do Pará.

Se condenados, os suspeitos podem responder por fraude à licitação, falsidade documental e ideológica, corrupção ativa e passiva e prevaricação.