Governo de SP compra câmeras de lapela para diminuir violência policial

João Gabriel

São Paulo, SP

A partir de 1º de agosto, a Polícia Militar de São Paulo terá à disposição 2.000 body cams (de lapela), que estão sendo adquiridas pelo governo estadual.

Segundo anúncio feito pelo governador João Doria (PSDB), durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi (zona sul da capital paulista), os equipamentos serão destinados ao policiamento de rua em São Paulo.

Outras 3.000 unidades ainda serão compradas. “Ele não pode retirá-la não pode desligá-la e ela transmite ao vivo todas as suas ações. São transmitidas para o Copom e gravadas também em nuvem, não podem ser apagadas. Dois benefícios desta ação: primeiro, vai reduzir sim o nível de violência de poucos, que acabam comprometendo muitos. Poucos policiais de uma corporação, que é a melhor corporação militar do país e podem comprometer a ação de muitos, a maioria dos policiais militares, que são corretos, cumprem protocolos e agem de maneira eficiente nas ruas, respeitando e protegendo as pessoas; serve para apresentar fatos reais, cenas sem edição por qualquer tipo de interesse”, afirma Doria.

