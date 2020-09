Formação de ciclone-bomba provoca ventania no Sul e Sudeste

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

Um novo ciclone-bomba vai se formar sobre o mar na altura da costa do Sul do país entre segunda (14) e terça (15), segundo o Climatempo. No entanto, diferentemente do fenômeno que causou mortes e estragos no início de julho, este ciclone atuará mais afastado para o oceano, o que diminui a chance de danos.

“Desta forma, embora tenha previsão de ventos de moderada a forte intensidade no litoral da região Sul, a intensidade, duração e danos causados por este sistema não se comparam ao evento do dia 01/07”, explicou, em nota, o CPTEC (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos).

A expectativa, segundo o Climatempo, é de fortes rajadas de vento sobre parte do Sul e do Sudeste, que podem chegar a 90 km/h, intensidade menor da ocorrida em julho, quando a ventania estimada chegou a 130 km/h em algumas cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Também há risco de chuva forte na região Sul.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Muito comuns na América do Sul, ciclones extratropicais são áreas de baixa pressão atmosférica e, em geral, estão associados a frentes frias. No entanto, quando há queda de pressão de pelo menos 24hPa (hectopascais, unidade de pressão) em 24 horas, forma-se o que é chamado de “ciclone bomba”, explicou o Climatempo.

Na região Sul, com a formação do ciclone-bomba, a expectativa é de rajadas de vento entre segunda e terça, que podem chegar a 60 km/h no interior do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. No entanto, os ventos mais intensos, de até 90 km/h se concentram entre o litoral norte gaúcho e a costa sul catarinense.

Durante o processo de formação do fenômeno, a previsão é de que o mar fique bastante agitado em áreas da costa da região Sul, e há chance de ressaca no litoral sul de Santa Catarina.

A expectativa é que os maiores volumes de chuva se concentrem no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, principalmente na terça e quarta-feiras. Para o Paraná, a previsão é de chuva rápida e concentrada apenas no leste do estado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ciclone irá provocar agitação do mar e ventania sobre parte do Sudeste. Hoje, as rajadas mais intensas podem chegar a 70 km/h no litoral paulista, no Rio de Janeiro, no centro-sul do Espírito Santo e em áreas da Zona da Mata mineira. Na região da capital paulista, os ventos ocorrem com até 60 km/h.

Por causa da formação do fenômeno e do deslocamento de uma frente fria por alto mar, pode chover em áreas do leste de São Paulo hoje. Amanhã, a chuva também deve atingir o Grande Rio e a região dos Lagos, mas não há alerta para tempestades.

As informações são da FolhaPress