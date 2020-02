Força Nacional chega ao Ceará

PUBLICIDADE 

No início da tarde desta quinta-feira (20), agentes da Força Nacional chegaram a Fortaleza, no Ceará, para atuar na segurança do estado. Além de um avião que saiu com o grupo por volta de 8h, outro saiu no período da tarde e foi enviado apoio por terra.

O envio da Força Nacional foi autorizado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, após pedido do governador do Ceará, Camilo Santana. Além da Força Nacional, foram enviadas, também, equipes da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo publicação do Diário Oficial da União (DOU) desta quinta, o ministério não informou o contingente que atuará por 30 dias no estado.

Nessa quarta-feira (19), supostos grevistas da Polícia Militar do Ceará utilizaram viaturas para ordenar fechamento do comércio em Sobral. Vale lembrar que 36 cidades cearenses já registram paralisação nas unidades operacionais da Polícia Militar.