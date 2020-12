Focos de gafanhotos são monitorados no noroeste do Rio Grande do Sul

PUBLICIDADE

Paula Sperb

Porto Alegre, RS

Dois focos de gafanhotos foram identificados no noroeste do Rio Grande do Sul. Eles estão sendo monitorados pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Os focos não são nuvens e, até o momento, não ameaçam as plantações, de acordo com o órgão.

Os focos de gafanhotos foram identificados em Santo Ângelo, a 346 km de Porto Alegre, e em São Valério do Sul, a 363 km da capital gaúcha. As duas cidades são próximas uma da outra.

Segundo o engenheiro agrônomo Ricardo Felicetti, chefe da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal da secretaria, os gafanhotos não pertencem à espécie migratória que formou as nuvens de insetos na Argentina e que se aproximaram do estado em junho.

Amostras dos gafanhotos foram enviadas ao laboratório da UFSM (Universidade Federal de Santa Maria) para determinar exatamente a quais espécies pertencem.

“É uma situação até esperada para o momento em que estamos, sem chuvas e duas secas sucessivas. O gafanhoto se desenvolve melhor em clima quente e seco”, explica Felicetti.

Segundo o engenheiro agrônomo, gafanhotos são controlados por inimigos naturais. “Porém, havendo desequilíbrio, ele pode se comportar como praga”, explica.

Fungos e moscas parasitas que atacam gafanhotos se desenvolvem mais em clima chuvoso. Além disso, alguns anfíbios e mamíferos são predadores de gafanhotos.

Por causa do hábito alimentar, os gafanhotos estão principalmente em áreas de mata nativa e vegetação espontânea., segundo Felicetti.

Além dos focos no Rio Grande do Sul, foram identificados gafanhotos na província de Misiones, na Argentina, próximo da cidade gaúcha de Porto Xavier. Segundo o Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentar da Argentina, os gafanhotos não causaram prejuízos e se concentram principalmente nas copas de grandes árvores e na vegetação espontânea.

Em julho, Rio Grande do Sul chegou a preparar um plano, com 400 aeronaves, para evitar a nuvem de gafanhotos migratórios, da espécie Schistocerca cancellata. A nuvem de 30 km² tinha potencial para causar um prejuízo de R$ 1 milhão por dia.

