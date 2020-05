Duas brasileira vencem o “Oscar Verde”, maior premiação de conservação ambiental do mundo

PUBLICIDADE 

No úlitmo dia 29, duas brasileiras foram premiadas com o “Oscar Verde”, a premiação Whitley Awards, do Whitley Fund for Nature, que é o maior prêmio da conservação ambiental do mundo. As pesquisadoras Patrícia Medici e Gabriela Cabral Rezende fazem parte da ONG IPÊ – Instituto de Pesquisas Ecológicas.

A engenheira ambiental, Patrícia Medici foi premiada por criar o maior banco de dados sobre as antas do mundo. Trabalhando ha mais de uma década em estudos com os animais ela e sua equipe realizam pesquisas para entender a ecologia das antas e informar ações de conservação na Mata Atlântica, no Pantanal e no Cerrado.

“Receber este prêmio é extremamente importante, particularmente pelo momento pelo qual passamos. Mais do que nunca, precisamos ressaltar a importância de manter o equilíbrio de nossos ecossistemas. A atual crise de pandemia que vivemos está intimamente conectada com a destruição de nossos ecossistemas e com a forma como lidamos com a natureza. Nunca na história vimos tantos impactos causados por nós seres humanos na natureza. Agir agora é sumamente importante para que possamos reverter os impactos das emergências climáticas e evitar futuras extinções de nossa vida selvagem. Conservacionistas como eu devem participar ativamente na definição da agenda ambiental na próxima década”, lembrou Patricia.

Já Gabriela recebeu o prêmio por conta de seu trabalho na conservação da espécie de micos-leões dourados, que estão ameaçados de extinção.

“A inspiração em pesquisadores pioneiros é a energia que me faz avançar. Enquanto conservacionista, meu sonho é salvar espécies ameaçadas de extinção. Fazer a diferença para uma espécie e seu habitat é o caminho que encontrei para deixar um planeta melhor para as gerações futuras e inspirá-las a se envolver com a conservação, seja profissionalmente ou nas ações do dia-a-dia. Com o prêmio, espero também poder motivar outras cientistas mulheres a atuar pela conservação ambiental”, disse Gabriela.

Outros cinco pesquisadores conservacionistas de outros países também foram premiados neste ano.