Decretada situação de emergência em Florianópolis

Florianópolis-SC está em situação de emergência após a chuva que caiu no fim de semana. Nos últimos dois dias, choveu mais de 100 mm em várias regiões da ilha de Santa Catarina.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram parte da situação. Veja:

Morte de mãe e filha

Duas pessoas morreram após um deslizamento de terra e desabamento de um muro neste domingo (24). As vítimas eram mãe e filha. O prefeito Gean Loureiro (DEM) informou as mortes.

O prefeito pediu às pessoas que “ao sinal de qualquer perigo” que abandonem as suas residências. “Temos abrigo e hotel”, garantiu o prefeito. Neste domingo, Loureiro se reuniu com a Defesa Civil Municipal para definir ações das próximas horas. A prefeitura contabiliza mais de 30 registros devido às chuvas.

“Essa chuva nos preocupa porque com a semana inteira de chuva, o solo está encharcado e a chance de deslizamento é muito alta. Temos mais de 30 registros. Infelizmente, um dos registros na região do Saco Grande levou a dois óbitos. Nós estamos trabalhando para orientar toda população. Se tiver qualquer situação de poste inclinado, árvore inclinada, rachaduras na parede avisem imediatamente a Defesa Civil no telefone 199”, disse o prefeito em vídeo nas suas redes sociais.