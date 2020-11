Das dez melhores universidades da América Latina, três são brasileiras

PUBLICIDADE

Isabela Palhares

São Paulo, SP

Entre as dez melhores universidades da América Latina, três são instituições de ensino públicas brasileiras. Ranking divulgado pela consultoria britânica QS (Quacquarelli Symonds) avaliou USP, Unicamp e UFRJ como as mais prestigiadas do país.

O levantamento, publicado anualmente, avaliou 410 instituições de ensino de 20 países da região. O ranking é liderado, como no ano anterior, pela Pontifícia Universidade Católica de Chile.

A USP aparece em segundo lugar, a Unicamp, em quinto, e a URFJ, em nono. Entre as 100 melhores universidades, 25 são brasileiras –22 são instituições públicas e apenas 3 são particulares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apesar da boa avaliação das instituições brasileiras, os responsáveis pelo ranking, assim como em anos anteriores, fazem alertas pela melhoria do investimento e do prestígio das universidades no país.

“Ainda que o Brasil se mantenha como o líder regional no ensino superior do ponto de vista da pesquisa, sua predominância tem diminuído”, disse Ben Sowter, diretor de pesquisa da QS.

O governo Jair Bolsonaro (sem partido) tem um discurso crítico da qualidade das instituições federais.

Sob o argumento de que elas são dominadas pela esquerda, a gestão já tentou duas vezes trocar a forma de escolha de reitores por medidas provisórias, ambas sem sucesso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Das 25 instituições brasileiras mais bem avaliadas pela QS, 16 são da rede federal de ensino superior.

Para fazer o ranking, a QS avalia as instituições por meio de oito indicadores: reputação acadêmica, reputação de empregabilidade, proporção de professores por aluno, corpo docente com PhD, rede internacional de pesquisa, citação por artigo, artigos por instituição e alcance na internet.

As dez melhores universidades da América Latina

1º – Pontifícia Universidad Católica de Chile

2º – Universidade de São Paulo

3º – Tecnológico de Monterrey (México)

4º – Universidad de Chile

5º – Universidade Estadual de Campinas

6º – Universidad de Los Andes (Colômbia)

7º – Universidad Nacional Autônoma de México

8º – Universidad de Buenos Aires (Argentina)

9º – Universidade Federal do Rio de Janeiro

10º – Universidad Nacional de Colombia

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Folhapress