Covid-19: Butantan busca voluntários para teste de vacinas no DF

PUBLICIDADE

O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, revelou, nesta segunda-feira (13), o início de uma nova fase de testes de uma vacina para o novo coronavírus: as inscrições com voluntários da área da saúde para os testes. Ao todo, serão nove mil voluntários do Distrito Federal (DF) e mais cinco estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná.

O projeto, desenvolvido em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac Biotech, faz algumas exigências aos voluntários – como ser maior de 18 anos, ter registro em determinada conselho da área de saúde, ter contato com a covid-19 na área de atuação e não ter doença ou condição médica crônica. Caso elegível, a pessoal é encaminhada para análise.

“A China, neste momento, é o país que tem o maior número de vacinas para o coronavírus em estudos clínicos de fase dois ou três. São cinco vacinas. O Reino Unido tem duas vacinas. Os EUA têm duas vacinas. Isso é para dar uma importância de nossa parceria com a China”, destacou Dimas Covas em entrevista coletiva.

“Eu particularmente sou muito esperançoso de que teremos essa vacina muito rapidamente, até o final deste ano”, acrescentou, otimista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Folhapress