Coronavac é a vacina mais segura contra a covid-19, diz diretor do Butantan

Nesta segunda-feira (19) Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, afirmou que a Coronavac é a vacina mais segura contra o coronavírus que está sendo desenvolvida no momento. Segundo ele, a eficácia da vacina desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac, em parceria com o Butantan, deverá ser comprovada até dezembro deste ano.

“É uma vacina muito segura, isso já é esperado pela própria tecnologia envolvida nessa vacina. Na realidade, neste momento, é a vacina que tem o perfil de segurança melhor entre todas as vacinas que estão sendo testadas”, afirmou em entrevista à GloboNews nesta manhã.

Segundo Covas, os dados apresentados sobre os testes clínicos feitos em 9 mil voluntários no Brasil são semelhantes aos estudos apresentados na China, em que 94,7% dos 50 mil voluntários não tiveram efeitos adversos.

“As manifestações clínicas adversas são muito leves, não tivemos nenhuma manifestação clínica que tenha exigido uma atenção médica maior. Então, é um perfil de segurança muito apropriado. Nós aguardamos o fim dessa fase de estudos, obviamente que é um estudo clínico que ainda demanda outras fases, principalmente a fase de eficácia, e que nós aguardamos aí até o fim do ano que possa ocorrer a demonstração da eficácia para que a nossa Anvisa possa registrar a nossa vacina”, finalizou o diretor do instituto,