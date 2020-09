Com anticorpos para coronavírus, cacique Raoni é internado pela segunda vez em dois meses

PUBLICIDADE

Monica Prestes

Manaus, AM

Pouco mais de um mês depois de receber alta médica após passar nove dias em um hospital de Mato Grosso devido a uma hemorragia digestiva, o cacique Raoni Metuktire, 90, voltou a ser internado nesta segunda-feira (31), em Sinop (MT), com complicações de saúde que podem ser uma consequência da Covid-19.

O cacique respira sem intervenções e o quadro dele é estável, mas inspira cuidados, pela idade.

Liderança caiapó na região do Xingu, Raoni apresentou dor torácica e foi internado após a constatação de alterações na taxa de leucócitos no sangue e sintomas de pneumonia. Exames específicos, tomografia computadorizada e sorologia confirmaram que o cacique teve Covid-19, segundo o Instituto Raoni.

“A equipe médica do Hospital Dois Pinheiros (em Sinop) confirmou que o cacique teve Covid-19 e que exames mostram a presença de anticorpos”, informou o instituto, em nota divulgada nesta segunda (31).

Ainda segundo o instituto, os médicos informaram que a dor torácica relatada por Raoni pode ser indicativa de miocardite inflamatória, talvez relacionada ao coronavírus. O cacique deve permanecer no hospital e realizar novos exames.

No dia 26 de agosto, os caiapós perderam um dos três últimos grandes caciques tradicionais de seu povo para a Covid-19: o cacique Nikaiti Menkragnoti, que vivia na aldeia Kororoti, na TI Menkragnoti.

Esta é a segunda internação do cacique Raoni em dois meses. No dia 16 de julho ele foi levado para um hospital de Colíder, no Mato Grosso, com problemas de saúde que começaram a se agravar depois da morte de sua mulher, Bekwyjkà Metuktire, vítima de um AVC, em 23 de junho.

Dois dias depois, o cacique foi transferido para um hospital de Sinop, onde recebeu diagnóstico de úlceras intestinais e inflamação no cólon e chegou a passar por uma transfusão de sangue. Os exames para Covid-19, na época, deram negativo.

Raoni, que teve participação fundamental nos direitos indígenas conquistados na Constituinte de 1988, quando rodou o mundo com o músico Sting divulgando a luta indígena na Amazônia, pertence à geração contatada pelos irmãos Villas-Bôas, sertanistas que defendiam as populações indígenas nas décadas de 1940 a 1950 –cerca de uma década antes da criação do Parque Nacional do Xingu.

Recentemente, o cacique caiapó se encontrou com personalidades como o papa Francisco, no Vaticano, e com o presidente da França, Emmanuel Macron, em Paris, em maio do ano passado, pedindo ajuda para financiar a proteção da Amazônia durante o governo Bolsonaro, que acusou o indígena de estar sendo usado por governos internacionais com interesses na Amazônia.

As lideranças da Terra Indígena (TI) Capote/Jarina, onde vive o cacique Raoni, denunciam o avanço de invasores sobre seus territórios, que vem contribuindo para o avanço da Covid-19 entre os indígenas.

No dia 24 de agosto, uma barreira sanitária, construída pelos próprios indígenas para manter o isolamento social nas aldeias, foi destruída por homens armados que, depois de dispararem 29 vezes contra a barreira, invadiram a TI e seguiram até a aldeia Piaraçu, expondo a riscos como a Covid-19 os 327 caiapós que vivem na aldeia. Ninguém ficou ferido.

De lá, seguiram para a cidade de São José do Xingu, segundo informações do Instituto Raoni.

Os indígenas acionaram a Polícia Militar e um boletim de ocorrência foi registrado. O caso está sendo investigado, mas ninguém foi preso. A reportagem acionou a Funai sobre medidas adotadas para a proteção dos territórios indígenas de invasores durante a pandemia, mas não obteve resposta até a conclusão deste texto.

