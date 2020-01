Chuvas no ES deixam mais de 1,6 mil fora de casa

PUBLICIDADE 

No Espírito Santo, a chuva que atingiu a região Sul do estado já deixou 1.625 pessoas impossibilitadas de ficar em casa. A informação foi divulgada por meio do boletim da Defesa Civil Estadual por volta de 17h dessa segunda-feira (20).

Os registros de desalojados e desabrigados são nos municípios de Iconha, Alfredo Chaves, Vargem Alta, Anchieta e Rio Novo do Sul.

Além de não poderem entrar em casa, já foram confirmadas seis mortes, sendo três em Alfredo Chaves e três em Iconha. Os desaparecidos ainda estão sendo procurados.

Município Desalojados Desabrigados Feridos Desaparecidos Óbitos Abrigo Iconha 55 22 – 3 3 Igreja Católica Alfredo Chaves 450 0 1 0 3 – Vargem Alta 941 52 0 0 0 Escola Estadual Presidente Luebke e EMEF Pedra Branca Anchieta 92 0 0 – 0 – Rio Novo do Sul 9 4 0 – 0 Encaminhados para aluguel social Total 1547 78 1 3 6 –

Chuvas continuam

Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), mais de 60 municípios do Espírito Santo estão com alerta de atenção válido até esta terça-feira (21). As chuvas estão acima da média e devem ter raios e rajadas de vento.

Três dos municípios mais afetados pela chuva de sexta-feira (17) também estão na região de alerta. São eles: Iconha, Alfredo Chaves e Vargem Alta.