Chega a 41 o número de mortos em acidente em Taguaí-SP

Os números mais recentes divulgados por autoridades paulistas dão conta que já são 41 os óbitos causados pelo acidente em Taguaí-SP na manhã desta quarta-feira (25).

Um ônibus e um caminhão colidiram no km 172 da Rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, entre Taguaí e Taquarituba, no interior paulista. Todos os envolvidos no acidente foram encaminhados a unidades de saúde de Taguaí, Fartura e Taquarituba. Alguns deles já chegaram sem vida.

O ônibus transportava 53 funcionários — a maioria jovens — de uma empresa do ramo têxtil.

Doria se solidariza

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), se solidarizou com as vítimas do acidente. “Minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas do grave acidente que ocorreu nesta manhã em Taguaí, interior de SP. Até o momento, 40 mortos confirmados nessa tragédia. Muito triste”, declarou.

Doria também pediu à população que doe sangue aos feridos. “As vítimas desse terrível acidente em Taguaí estão precisando de doações de sangue. Se você é da região e pode doar, procure o Hemocentro de Botucatu.”

O Governo de São Paulo anunciou que prepara uma força-tarefa junto aos institutos médicos legais próximos ao local do acidente para identificar as vítimas o mais rápido possível.