Cerca de 699 mil doses de vacinas contra a Covid-19 são distribuídas nesta segunda-feira (25)

A distribuição das doses entre os estados brasileiros, foi realizada nesta segunda-feira (25) pelo Ministério da Saúde. Ao todo, foram mais de 699.940 mil doses da vacina do Instituto Butantan contra a Covid-19.

A quantia entregue se soma à outras 6 milhões de unidades do mesmo imunizante distribuídas pela pasta na semana passada. A ação foi realizada em conjunto com a empresa Latam Linhas Aéreas e a Força Aérea Brasileira (FAB).

De acordo com o Ministério da Saúde, após o envio dos imunizantes aos estados, cada unidade federativa seguirá seu plano de vacinação, pactuado com o governo federal por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Na última sexta-feira (22), 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca/Oxford, produzidas pelo laboratório indiano Serum, chegaram ao Brasil. As doses foram compradas pelo Ministério da Saúde para dar continuidade à vacinação dos brasileiros de forma simultânea e gratuita.

Segundo o ministério, as vacinas passam por checagem de qualidade e segurança, além de rotulagem, com etiquetagem das caixas com informações em português, no Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz), no Rio de Janeiro. Depois, foram distribuídas para estados e municípios.