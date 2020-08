Câmara no Ceará gasta verba pública sem licitação na compra de amônio

PUBLICIDADE

A Câmara Municipal de Canindé, no interior do Ceará, gastou dinheiro público na compra de amônio. Cerca de R$ 5 mil goram gastos com dispensa de licitação. As informações são do site CN7.

A empresa contratada pela Presidência da Câmara, de acordo com o contrato, pertence ao empresário Fernando Dias Borges. O presidente da Câmara, Francisco Alan Panta, efetuou para a compra do material químico.

De acordo com o Portal da Transparência, a aquisição do material teve como objetivo “a prestação de serviço de imunização e controle de pragas urbanas e sanitização com amônio no prédio da Câmara Municipal de Canindé do Arquivo Morto”. O prédio não está em funcionamento.

Amônio é o mesmo composto químico que causou a tragédia no Líbano, que deixou mais de 150 pessoas mortas e 60 ainda desaparecidas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE