Brasil passa de 5,1 milhões de casos de coronavírus, mostra consórcio de imprensa

O Brasil passou de 5,1 milhões de casos de coronavírus e se aproxima de151 mil mortes nesta segunda-feira (12). Nas últimas 24h foram registrados 8.624 novos casos da doença e 203 mortes. No total, o país registra 5.102.603 testes positivos e 150.709 vítimas da Covid-19 desde o início da pandemia.

Os dados são fruto de colaboração inédita entre Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas diretamente com as Secretarias de Saúde estaduais.

Nos finais de semana e nas segundas-feiras, os números do consórcio costumam ser mais baixos por causa de atrasos de notificações nas secretarias.

Além dos dados diários do consórcio, a Folha de S.Paulo também mostra a chamada média móvel. O recurso estatístico busca dar uma visão melhor da evolução da doença, pois atenua números isolados que fujam do padrão. A média móvel é calculada somando o resultado dos últimos sete dias, dividindo por sete.

De acordo com os dados coletados até as 20h, a média de mortes nos últimos sete dias é de 562, o que representa uma queda de 18% em relação à média de 14 dias atrás, embora o índice ainda se mantenha em patamares elevados.

Todas as regiões do país apresentaram queda na média móvel, menos o Sudeste. Mas o único estado que teve aumento foi o Piauí (21%).

Estão com a média móvel de mortes estável o Acre, Alagoas, Amazonas, Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe.

Já os estados que tiveram queda foram Amapá, Bahia, Ceará, Espirito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Rondônia, Santa Catarina e Tocantins.

A iniciativa do consórcio de veículos de imprensa ocorre em resposta às atitudes do governo Jair Bolsonaro (sem partido), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins sobre a doença e tirou informações do ar, com a interrupção da divulgação dos totais de casos e mortes. Além disso, o governo divulgou dados conflitantes.

Nesta segunda-feira, o Ministério da Saúde divulgou 8.429 novos casos de Covid-19 confirmados nas últimas 24h, com 201 novas mortes, sendo 149 nos últimos três dias.

Com isso, o total registrado no balanço federal já chega a 5.103.408 casos confirmados da doença desde fevereiro, com 150.689 mortes. Há ainda 2.407 mortes em investigação, o que pode aumentar os números.

As informações são da FolhaPress