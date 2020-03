Brasil já tem 4.579 casos confirmados de coronavírus

PUBLICIDADE 

Por meio da plataforma online para acompanhamento dos casos de coronavírus no Brasil, o Ministério da Saúde informou, na última atualização (16h30) que, nesta segunda-feira (30) o país já tem 4.579 pacientes confirmados com a doença e 159 mortes.

O número de casos confirmados aumentou em 323 em comparação à domingo (29). A taxa de mortalidade no Brasil é de 3,5%.

São Paulo, o epicentro da epidemia no país, tem 1.451 casos. Rio de Janeiro, o segundo estado com mais casos, tem 657 confirmados. O Distrito Federal está em quarto lugar, com 312 pacientes diagnosticados com o novo coronavírus.