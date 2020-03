Brasil confirma 234 casos de Coronavírus; há mais de 2000 casos suspeitos

PUBLICIDADE 

O Ministério da Saúde divulgou, nesta segunda-feira (16), que o Brasil conta hoje com 234 casos de coronavírus no Brasil. Além disso, são 2.064 casos suspeitos e 1.624 casos descartados.

As cidades mais afetadas são São Paulo, com 152 casos, e Rio de janeiro, com 31 casos. No Brasil, 15 estados e o Distrito Federal têm confirmações do vírus. O Distrito Federal conta com 14 casos, os quais 13 foram atestados pela pasta.