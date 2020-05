Avião de operação para trazer 15 milhões de máscaras da China desembarca em SP

PUBLICIDADE 

A compra de 15 milhões de máscaras da China está sendo entregue em dois voos. Nesta manhã, às 7h, pousou no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, o primeiro voo com equipamentos para combate a Covid-19, com 7,5 milhões de unidades. A outra metade deve chegar nesta segunda-feira, 11.

Conforme comunicado conjunto, a Americanas doou R$ 5,7 milhões para o transporte, feito pela LATAM Airlines Brasil. O primeiro voo (JJ9518), em Boeing 777, decolou no sábado às 16h de Xangai (horário local), com escala em Amsterdã. O segundo (JJ9516) está previsto para pousar às 8h40 desta segunda-feira.

O Ministério da Infraestrutura é responsável pela operação especial para trazer da China as máscaras compradas pelo Ministério da Saúde, que serão distribuídas aos Estados.