Ator diz ser filho de Francisco Cuoco e pede exame de DNA

São Paulo, SP

O ator Francisco Cuoco, 86, está no centro de uma polêmica. Isso porque um ator, de nome Anthony Júnior, 41, se diz filho dele e pede um exame de DNA.

A revelação foi feita em reportagem do Domingo Espetacular (Record). De acordo com Anthony, que vive nos Estados Unidos e que sempre foi criado pela família adotiva, a suspeita apareceu depois de uma tia revelar que a mãe dele teve um romance com Cuoco na década de 1970. Agora, ele pede um exame de paternidade.

A semelhança física é um ponto levantado por ele para confirmar ser filho. Segundo ele ao Domingo Espetacular, sua mãe saiu de Minas Gerais e foi ao Rio em 1978 onde encontrou Cuoco e engatou um romance.

“Ela chegou com uma foto e ela estava sentada ao lado dele em um almoço. Ela estava toda feliz e comentou que eles chegaram a namorar”, disse a tia na entrevista.

Quando voltou a Minas, a mãe de Anthony teria reatado com o ex-marido que criou o hoje ator de 41 anos. Foi quando a mãe revelou que estava grávida. Anos mais tarde, o pai de criação, já separado dela, contou todo o segredo, que havia assumido o filho sem ser dele e fez o DNA que provou não ser pai.

Mas a busca pela verdade só começou dois meses atrás. “Cheguei a gravar um áudio para ser enviado a ele [Cuoco] e disse que abriria mão de qualquer coisa dele pelo DNA. Eu espero que eu consiga resolver essa situação para o bem para saber se é ou se não é meu pai”, disse Anthony que tem uma vida confortável hoje em dia fora do país.

Em nota à Record, Cuoco disse que não iria se manifestar. Ele tem três filhos e três netos. O ator não foi localizado.

As informações são da FolhaPress