Assembleia decide que JBS deve entrar com ação contra irmãos Batista

BRUNA NARCIZO

SÃO PAULO, SP

A Assembleia Geral Extraordinária de acionistas da JBS decidiu que a empresa deve processar os irmãos Batista por prejuízos causados em decorrência dos crimes revelados nos acordos de colaboração e leniência firmados pela empresa com a Procuradoria-Geral da República em 2017.

A assembleia ocorreu nesta sexta-feira (30) e durou cerca de 20 minutos. Foi definida a abertura de uma ação de responsabilização contra a J&F Investimentos, holding dos irmãos Joesley e Wesley, que controla a JBS.

Existia uma expectativa de impasse, por conta do item número oito, que permitia que a J&F votasse. O item ia contra uma arbitragem que decidiu que a holding não teria poder de voto em assembleias sobre este tema.

Com os acionistas controladores sem poder de voto, o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), que detém 22% da participação na JBS, aprovou sozinho o ingresso da ação de responsabilidade contra os irmãos Joesley e Wesley Batista.

No caso do ingresso da ação contra os administradores, os votos favoráveis foram do BNDES e do fundo SPS, que já ingressou com uma arbitragem contra os administradores há três anos.

Os outros acionistas minoritários votaram de acordo com a recomendação da empresa, ou seja, contra o ingresso das ações.

As informações são da FolhaPress