Anitta se apresenta durante festa de réveillon na Times Square

A tradicional festa de Ano Novo na Times Square, em Nova York, nos EUA, contou com a participação de Anitta. A brasileira subiu ao palco poucos momentos antes da meia-noite. A apresentação da cantora contou com os sucessos “Vai, Malandra”, “Bola Rebola”, “Me Gusta” e “Downtown”.

Antes do show, Anitta compartilhou alguns dos bastidores da preparação do show em sua conta no Instagram. A cantora chegou a pedir dicas para os fãs de restaurantes em Nova York.

“Alguém sabe um restaurante que esteja funcionando? Quem souber, manda DM (direct message)”, disse.

Além de Anitta, o evento contou com a participação de Jennifer Lopez, Pitbull, Cindy Lauper e Gloria Gaynor.

Por conta da pandemia do coronavírus, poucas pessoas tiveram a oportunidade de acompanhar a apresentação in loco. Quem acompanhou o evento no local teve de usar máscara e respeitar o distanciamento.

