Abertas inscrições para curso online e gratuito sobre saúde mental

Durante o período de pandemia, falar sobre a saúde mental é fundamental, já que algumas das consequências do isolamento pode ser de pessoas mais ansiosas, estressadas, angustiadas e sem saber como lidar com o futuro e suas incertezas. Por isso, até sexta-feira (14), estão abertas as inscrições para o curso online e gratuito sobre Treinamento de Saúde Mental, por meio do site www.esferaacademy.com.br/treinamento-saude-mental/.

O treinamento é uma parceria feita entre a Esfera Academy e a psicóloga Andréa Chaves. “A Saúde Mental é um pilar da qualidade de vida. Cuidar das emoções é uma ferramenta que permite viver as crises que a vida oferece e buscar alternativas criativas para resolver problemas. Acreditamos que quanto maior o conhecimento sobre o tema, mais efetivo será o encaminhamento adequado dos casos que precisam de cuidados multidisciplinar e melhor será o acolhimento das pessoas em sofrimento”. diz a psicóloga Andréa Chaves, com um currículo extenso de 15 anos lidando com saúde mental.

O cronograma do curso será dividido em cinco encontros e ao término haverá uma aula para tirar dúvidas. A programação conta com conceitos importantes para o dia a dia em sala de aula, passando por temas clássicos que tem maior índice de diagnóstico na atualidade (depressão, ansiedade, suicídio e automutilação) até técnicas de Primeiros Socorros Psicológicos (PSP) para atuar no ambiente escolar e pessoal.

Programação

Aula 1 – O que é a depressão e suas implicações na vida escolar?

Aula 2 – Ansiedade: como manejar? O que fazer? Como controlar?

Aula 3 – Suicídio

Aula 4 – Automutilação

Aula 5 – Primeiros socorros psicológicos (PSP) nas escolas

Serviço

Treinamento de saúde mental

Valor: Curso online e gratuito

Inscrições: até o dia 14 de agosto

www.esferaacademy.com.br/treinamento-saude-mental/

Mais informações: (61) 99860-2995

contato@esferaacademy.com.br

