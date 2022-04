Brasília ganha vinho em homenagem aos seus 62 anos

O enólogo e produtor de vinhos naturais Carlos Sanabria, nascido no Rio Grande do Sul, mas residente na Capital Federal, onde possui uma vinícola boutique e uma loja de vinhos naturais, na CLN 407, demonstrou todo seu carinho por Brasília ao elaborar um vinho em homenagem aos seus 62 anos.

O vinho foi elaborado com a variedade de uva Pinot Noir, cultivada e colhida em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Como o vinho e a arte estão ligados, e a arquitetura de Brasília é a mais pura expressão artística, Carlos convidou o fotógrafo brasiliense Robson Anselmo para fotografar a Torre de TV, emblemático projeto de Lúcio Costa, que é um marco na cidade.

Dessa junção arte e vinho surgiu o vinho intitulado “Transversal” para comemorar os 62 anos da cidade de Brasília, foram elaboradas apenas 62 garrafas. Tive a oportunidade de prová-lo e posso garantir que é de qualidade superior, fácil de beber, com aromas de frutas vermelhas frescas, acidez equilibrada e taninos firmes. Para quem tiver curiosidade de degustá-lo há ainda alguns poucos exemplares disponíveis na loja Sanabria Casa de Vinhos Naturais.

Lançamento da revista Vinum Brasilis – revista especializada em vinhos

A revista especializada em vinhos, Vinum Brasilis, está em sua 7ª edição, com periodicidade anual, originária de Brasília, tem como diretores Petrus Elesbão e Eugênio Oliveira.

Para os apreciadores de vinho esta revista é leitura obrigatória, com reportagens sobre vinhos e produtores de várias regiões vitivinícolas do mundo. Nesta última edição, a revista se tornou a única publicação brasileira exclusivamente sobre vinhos naturais. Todo o conteúdo é feito pelos diretores da revista em parceria com profissionais especializados.

Além da revista impressa, o projeto também conta com uma feira de vinhos naturais, mas neste caso, apenas com vinhos brasileiros, realizada todos os anos, este ano será no mês de agosto.

Para garantir o seu exemplar é só entrar em contato com o diretor da revista Eugênio Oliveira através do seu instagram @eugeniodcv. Boa leitura e bons vinhos!

CS vinhos – nova loja e bar de vinhos da Asa Norte

O conhecido empresário e sommelier Francisco Chaves abriu a loja física da CS Vinhos, na CLN 412, Asa Norte, com o objetivo de dar mais uma opção aos apreciadores de vinhos de Brasília e região. Chaves atua na venda de vinhos há mais de 14 anos, e desde 2020 comercializa seus produtos por meio do e-commerce.

A ideia da loja física surgiu também da necessidade de ter um espaço para oferecer degustações guiadas e cursos de vinhos. Além disso, a CS Vinhos conta com mais de 400 rótulos de vinhos nacionais e importados de mais de 10 países ao redor do mundo, possui também grande variedade de acessórios para vinhos.

O sommelier Chaves faz parte de um seleto grupo de apenas 50 profissionais, a obter a Homologação Profissional de Sommelier. Em Brasília apenas 5 profissionais possuem o Botton Verde Amarelo, que identifica os melhores profissionais do Brasil.

Já pensou em receber vinhos no conforto da sua casa?

Em Brasília, restaurantes e lojas especializadas fazem a entrega de vinhos selecionados, nas casas dos consumidores.

Com mais de 400 rótulos, a Más Vino vem conquistando cada vez mais os apreciadores da bebida por apresentar rótulos com uvas diferentes e vinícolas não muito comuns, sempre com sugestões ideais para quem gosta de provar coisas novas.

A loja, que fica na 306 sul, tem vinhos da Georgia e Romênia que valem ser desvendados preços convidativos com vinhos a partir de R$ 49,00, além de países tradicionais, como Portugal, Itália, França, Argentina, entre outros. É só escolher que eles entregam. A taxa do delivery é a partir de 13 reais, mas dependendo do valor da compra, nem é cobrada. É só escolher os seus e pedir pelo linktr.ee/masvinobrasilia.

Quem também faz entrega é o Wine Bar Ticiana Werner. Instalada na 201 sul, a loja disponibiliza 250 rótulos de mais de 60 vinícolas, de países como Espanha, Itália, Alemanha, França, Hungria, Chile, Argentina, Uruguai e Brasil, além de complementos e acessórios como taças, saca rolhas, corta gotas, entre outros. Como o vinho sempre anda acompanhado do queijo, é possível pedir o combo Burrata + Vinhos em casa a partir de 90 reais, dependendo do rótulo escolhido. Não há mais desculpa para não beber um bom vinho! Bons vinhos para todos! Saúde!