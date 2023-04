Villa Triacca Hotel Vinícola oferece experiência enogastronômica completa em Brasília

Casa conta com uma infraestrutura de causar inveja a muitas vinícolas famosas ao redor do mundo; coluna de hoje também traz detalhes do Wine Bar Ticiana Werner

Poucas pessoas sabem, mas Brasília já possui o seu pólo vitivinícola. A Villa Triacca, localizada no PAD-DF, conta com uma infraestrutura de causar inveja a muitas vinícolas famosas ao redor do mundo: hotel, adega, vinhedo, vinhos e variedade gastronômica.

Os idealizadores do projeto, o casal Ronaldo Triacca e Ana Cenci, ambos com descendência italiana e originários do Rio Grande do Sul, vieram para Brasília jovens, com sonho de cultivar uvas e elaborar seu próprio vinho.

Fotos: Divulgação

O que parecia distante, aos poucos foi tomando forma. Hoje, a Villa Triacca é um complexo de enoturismo. Além do belíssimo hotel, possui a Cave Triacca Vino Bar e um vinhedo de impressionar na beleza e qualidade das uvas.

Atualmente, o vinhedo possui seis hectares, onde são cultivadas as seguintes variedades de uva: Sauvignon Blanc, Viognier, Syrah, Cabernet Franc, Tempranilho, Marselan, Sangiovese e Grenache.

Fotos: Divulgação

Quanto ao portfólio de vinhos, no momento são elaborados os seguintes:

Seu Claudino, em homenagem ao pai do Ronaldo, o primeiro vinho fino de Brasília. A primeira safra foi a 2019, elaborado com a uva Syrah. Já a safra 2021 é um blend de Syrah (91%) com Marselan (9%);

Seu Claudino Superiore, elaborado com as castas Syrah (98%) e Marcelan (2%);

Dona Irani, em homenagem à mãe do Ronaldo, um vinho rosé um blend das uvas Syrah, Grenache e Tempranilho.

Villa Triacca Sauvignon Blanc.

Foto: Divulgação

A Cave Triacca Vino Bar e Bruschetteria é um espetáculo à parte. Construída no meio do vinhedo, permite ao visitante aproveitar toda essa atmosfera com excelente vinho e comida. A Cave funciona de quinta a domingo de 10h às 18h, mediante agendamento prévio.

Foto: Divulgação

Uma novidade é que, todo mês, haverá um jantar harmonizado, e o primeiro será no dia 04 de maio, com o tema “Um passeio pela Itália na Villa Triacca”. O menu será preparado pelo Chef Italiano Augusto Pira e harmonizado com os vinhos da vinícola. Também terá música ao vivo com Andrea Souza e banda. A experiência será em quatro tempos: duas entradas, uma massa, prato principal e sobremesa, o convite individual custa R$ 380, e para quem quiser, o serviço de traslado sairá por R$ 470. Ainda há a opção de se hospedar no hotel, para ter a experiência completa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Villa Triacca hotel e vinícola também oferece outras experiências, como visita ao vinhedo, degustação e almoço.

Villa Triacca

BR-251, km. 06, PAD-DF

Reservas: Com traslado (61) 98138-2346 | sem traslado (61) 98194-9392

Site: www.villatriacca.com.br

Telefone: (61) 4103-2792

Wine Bar Ticiana Werner tem bons rótulos a preços convidativos

O restaurante Ticiana Werner, localizado na 201 Sul, é conhecido pela qualidade da sua comida e atendimento, mas o que nem todo mundo sabe é que ali também funciona um Wine Bar, com uma seleção de vinhos que possuem qualidade e preço.

O cliente tem a opção de comprar seu vinho para degustá-lo no local ou levá-lo para casa. Como grande conhecedora e apreciadora de vinhos, Ticiana elaborou a carta de seu restaurante.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: Divulgação

No portfólio, há mais de 200 rótulos, dos mais variados preços, regiões e países produtores, como Chile, Argentina, Brasil, Uruguai, França, Portugal, Espanha, Alemanha, Itália, Austrália, entre outros. A seleção de vinhos foi feita para harmonizar com o cardápio, desde entradas até sobremesas. Em breve, a Chef estará lançando um novo menu.

Pensando em democratizar a bebida, Ticiana quer quebrar a barreira que existe de que vinho bom tem que ser caro e que deve ser bebido somente em datas especiais ou em eventos comemorativos.

Foto: Divulgação

Os preços são atraentes e para todos os bolsos. Destaques para o La Vid branco (R$ 86); o Merlot brasileiro da Valmarino (R$ 104); o Reserva Casas del Maipo (R$ 119); os argentinos da linha Alambrado, tanto na versão Malbec, quanto Cabernet Sauvignon ou Pinot Noir (R$ 125); o italiano Solea (R$ 155); o Corral de Campanas (R$ 248); e o espanhol Re Minor (R$ 228). Entre os espumantes, o Glaxe (R$ 125) tem tudo para cair no gosto do brasiliense.

E para quem quiser comprar a bebida para levar para casa, o preço é ainda menor. Todos os rótulos têm bons descontos para quem compra a garrafa na loja. O rosé Esperança, de R$ 99, vai para R$ 72. Outros rótulos como o Quédate e o Numbered Edition, por exemplo, saem por R$ 75 e R$ 76, respectivamente. Outro vinho com ótimo preço é o Pouca Roupa, por 99 reais. Assim, o cliente pode beber o vinho no restaurante e levar aquele que mais gostou com um bom desconto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE