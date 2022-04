Terroirs do Brasil – Vinhos com identidade

Como entusiasta do vinho brasileiro, posso garantir que a linha Terroirs do Brasil está num padrão de qualidade elevado

Recebi um convite, na semana passada, para conhecer o projeto da Marchese vinhos e vinhedos, em parceria com vinícolas familiares, do Sul do Brasil, para a elaboração da linha especial de vinhos Terroirs do Brasil. A degustação não poderia ser em melhor lugar, no DOC Vinhos Gastro, na comercial da 107 norte, bar de vinho e loja, conhecido como o templo do vinho brasileiro em Brasília.

A Marchese Vinhos & Vinhedos, é “terroir” do cerrado, localizada no PAD/DF, plantou suas primeiras mudas de Syrah, Cabernet Franc e Sauvignon Blanc, em agosto de 2020. Enquanto trabalham para elaborar seus vinhos de qualidade, os proprietários Renata Sanches e Fabrício Marchese, decidiram visitar vários produtores de diversas regiões vitivinícolas no Brasil. Dessa viagem surgiu a ideia de criar uma linha de vinhos chamada Terroirs do Brasil, com vinhos de vários lugares.

O primeiro terroir que escolheram foi o da Serra Gaúcha, tradicional na elaboração de vinhos, que começou com a imigração italiana, a partir de 1875, especialmente no estado do Rio Grande do Sul. Assim, foram selecionadas quatro vinícolas familiares que traduzem bem a filosofia do “vinho expressar o local onde foi elaborado”.

Como entusiasta do vinho brasileiro, posso garantir ao leitor, apaixonado pelo mundo do vinho, que a linha Terroirs do Brasil está num padrão de qualidade elevado. Neste dia degustamos 5 vinhos tintos, 4 mono varietais: Merlot, Cabernet Sauvignon, Marselan e Malbec; e 1 vinho, assemblagem das uvas, Cabernet Sauvignon, Merlot e Ancellotta. Meu queridinho foi o da casta Cabernet Sauvignon, e olha que essa não é minha uva favorita, muito pelo contrário, mas o vinho está tão equilibrado, com uma acidez espetacular, e um frescor incrível, que conquistou meu coração e paladar.

Inclusive desafio quem não acredita muito no vinho brasileiro a degustar esses vinhos às cegas, para evitar qualquer tipo de influência e preconceito.

Ficou curioso? Quer provar? No momento os vinhos estão sendo comercializados no e-comerce da Marchese Vinhos & Vinhedos e no DOC Vinhos Gastro. Já adianto que a produção é super limitada, com pouquíssimas garrafas.

Vinhos da linha “Terroirs do Brasil” Fabrício Marchese, Cynthia Malacarne e Renata Sanches

Vinhedos da Marchese Vinhos & Vinhedos

Vinhos Brasileiros: lojas e bares especializados em Brasília

Semana passada, compartilhei minha experiência em bares de vinhos, em Brasília. Hoje, a dica será de lugares para beber e comprar vinhos brasileiros.

Entusiastas do Vinho, localizada em Águas Claras, é uma loja que somente trabalha com vinhos brasileiros, atualmente possui mais de 24 vinícolas brasileiras, das regiões Sul, Sudeste e Nordeste, em seu portfólio. O espaço também foi idealizado para receber eventos e confraternizações.

DOC Vinhos Gastrô, situado na Asa Norte, além de loja é bar de vinhos, com cardápio de petiscos para acompanhar a experiência. Mais de 70% do portfólio de vinhos é nacional, com preços convidativos.

A qualidade e as qualidades dos vinhos – como definir um vinho de qualidade?

Para falar de qualidade dos vinhos utiliza-se com frequência um conjunto de expressões e aforismos. Fala-se de um vinho de qualidade, de uma produção de grande qualidade. Mas um vinho considerado comum pode ser de boa qualidade, enquanto um vinho dito de qualidade pode ser medíocre. A palavra qualidade designa, de forma um pouco confusa, quer a maneira de ser de uma coisa, as suas propriedades particulares, quer uma superioridade, uma excelência. A qualidade constata-se antes de se definir. É melhor comprovar a qualidade de um vinho que demonstrá-la.

A qualidade de um vinho é o conjunto das suas qualidades, ou seja, das propriedades que o tornam aceitável ou desejável. O vinho faz parte da categoria de alimentos para os quais o gosto é o fator de escolha, e aos quais o consumidor atribui além disso um valor afetivo. Na verdade, a qualidade é aquilo que dá prazer ao consumidor ao degustar um vinho.

A qualidade depende de quem está provando o vinho e lhe auferindo um valor qualitativo. Por isso duvido muito desses concursos de vinhos que concedem prêmios para o” melhor vinho do mundo” ou “melhor espumante do mundo”. Somente é possível avaliar um vinho, se considerarmos seu tipo, sua classe, idade, lugar de origem e variedade de uva. Para definir a qualidade também é preciso considerar o modo de plantio da videira, seu manejo, a qualidade da uva e a vinificação.

Por isso não se preocupe com prêmios, medalhas, ou vinhos famosos, o vinho de qualidade é aquele que atende aos seus padrões de qualidade. Não tenha vergonha de comprar vinho considerado “barato” ou “não famoso” se esse vinho te agrada. O melhor crítico de um vinho é você, é ao seu paladar que o vinho precisa agradar! Saúde

Quer aprender mais sobre vinhos?

