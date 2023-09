Tenuta Foppa & Ambrosi conquista o paladar do aclamado crítico James Suckling

Quatro vinhos e três espumantes da vinícola brasileira ganharam mais de 90 pontos do jornalista americano

A Tenuta Foppa & Ambrosi está localizada em Garibaldi-RS, comandada pelos jovens enólogos Lucas Foppa e Ricardo Ambrosi. Eu não poderia deixar de contar um pouco da história dessa vinícola e seus sócios.

Lucas e Ricardo se conheceram no curso de enologia do Instituto Federal de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Da amizade, nasceu a vontade de produzir vinhos e, na garagem da casa do Ricardo, iniciaram o projeto. Com a finalidade de consolidar o aprendizado, foram aos Estados Unidos, na região do Napa Valley, trabalhar em uma vinícola. Ao regressarem ao Brasil, fundaram a Tenuta Foppa & Ambrosi.

Foto: Divulgação

Hoje com sede em Garibaldi, filial no Napa Valley, na Califórnia, e distribuição própria em São Paulo, a pequena vinícola brasileira comemora o reconhecimento. “Suckling é um dos críticos mais influentes da atualidade. Ter nossos vinhos e espumantes sendo degustados e pontuados por ele é motivo de orgulho”, destaca Foppa. Para uma casa com apenas seis anos de história, o destaque merece ser celebrado diante de sua relevância internacional.

O jornalista norte-americano James Suckling provou 16 rótulos da vinícola e classificou sete deles como excelentes, com pontuação acima de 90 pontos. A Tenuta Foppa & Ambrosi é a vinícola brasileira com mais avaliações feitas por ele.

Antes de pontuar aqui os rótulos, preciso contar como foi a minha experiência degustando o vinho Brazilian Collection Cabernet Franc, que foi premiado com a Medalha de Prata (90 pontos) no renomado e competitivo Decanter World Wine Awards 2023, em Londres.

Como grande fâ dos vinhos elaborados com a casta Cabernet Franc, confesso que sou bem exigente, e este vinho foi além das minhas expectativas. No nariz, logo identifiquei um Cabernet Franc de qualidade, com bastante frutas negras e especiarias. Na boca, um vinho elegante, persistente, com corpo médio e boa acidez. Um belo vinho para acompanhar uma refeição.

Foto: Cynthia Malacarne

Os vinhos que receberam avaliação acima de 90 pontos foram:

Tenuta Foppa & Ambrosi Cultura Chardonnay Brazil 2020 – 91

Tenuta Foppa & Ambrosi Cultura Riesling Brazil 2020 – 91

Tenuta Foppa & Ambrosi Cultura Prosecco Glera NV – 90

Tenuta Foppa & Ambrosi Brazil Brazilian Collection Alvarinho 2021 – 90

Tenuta Foppa & Ambrosi Brazil Insolito Corte II Extra-Brut NV – 90

Tenuta Foppa & Ambrosi Brazil Insolito White Blend Corte II NV – 91

Tenuta Foppa & Ambrosi Brazil Viticcio Premier Cuvée Brut Rosé NV – 90

É possível comprar os vinhos pelo site oficial da Tenuta Foppa & Ambrosi.

A Vinum Brasilis está chegando!

A 18ª edição da Vinum Brasilis, uma das maiores feiras especializadas em vinhos brasileiros do país, já tem data marcada: 20 e 21 de outubro.

Serão cerca de 50 vinícolas e mais de 200 rótulos nacionais para degustação e compra, entre espumantes, tintos, brancos e rosés, além de produtos de terroir brasileiro, como azeites, queijos, doces e cafés.

Várias vinícolas já estão confirmadas e algumas estarão presentes pela primeira vez, como Thera, Quinta Barroca, Arte Viva, São Patrício, Monte Castelo, farão sua estreia na Vinum.

Durante a feira, os visitantes poderão degustar rótulos dos melhores produtores nacionais, além de ter contato direto com os enólogos e outros especialistas do mercado. Somado a isso, poderão adquirir com preços especiais os vinhos preferidos para abastecer a adega de casa.

Serviço:

Vinum Brasilis

Dias: 20 e 21 de outubro (sexta e sábado), das 18h às 22h

Local: Salão Millennium do clube Ascade – Setor de Clubes Sul, trecho 2, conj. 10, lote 18, Brasília-DF

Classificação indicativa: 18 anos

Mais informações: (61) 3443-8996 e (61) 99806-3127

Brinda Festival saúda a Primavera no Boulevard Shopping

O Brinda Brasil, maior salão de espumantes brasileiros do país, lança uma nova marca, um novo conceito: o Brinda Festival. E o anfitrião é o Boulevard Shopping Brasília. Muitas surpresas estão guardadas para os dias 28 a 30 de setembro, quinta a sábado, começando pelo brinde à chegada da Primavera. Degustação de espumante e vinhos, noites de jazz, flores e plantas no Espaço Transplantas e muito mais. O festival ocupará uma área de 1.400 metros quadrados.

Foto: Divulgação

Experiências no evento

Ingresso gratuito: a feira é aberta ao público, que poderá experimentar os rótulos abertos pelos expositores, em pequenas doses;

Taça: para degustar os produtos abertos pelos expositores, com maior comodidade, e em doses de 50ml, os participantes poderão adquirir uma taça, no valor de R$ 20,00, que será entregue na entrada do evento. No caso de perda ou quebra, será cobrado o valor de R$ 15,00 por uma nova taça;

Bebida: serão apresentados e oferecidos à degustação rótulos de várias vinícolas e marcas. Por se tratar de degustação e por ser oferecida uma grande variedade de marcas, as doses servidas serão de 50ml para cada prova;

Comida: serão oferecidas à degustação produtos do segmento de queijos, embutidos, pastas, geleias para que os participantes possam harmonizar ao degustar as bebidas;

Bate-papo sobre espumantes: o jornalista especializado e sommelier Rodrigo Leitão (criador do Brinda Brasil – Salão do Espumante Brasileiro e autor do livro “Dicas para Harmonizar Vinhos”) estará disponível no local para ensinar dicas sobre a bebida, de como comprar, servir, guardar e combinar com comida. E no sábado, às 17h, promove uma roda de conversa aberta ao público.

Serviço

1ª edição do Brinda Festival

De 28 a 30 de outubro

Boulevard Shopping – Setor Terminal Norte, conj. J – Asa Norte-DF

Shows a partir das 19h30

Quinta: Coletivo Super Jazz, com Dj Dudão, Paulo Black e Zé Krishna

Sexta: Bell Lins e o quarteto Jazzy Vibes

Sábado: Jazz na Carta

Roda de conversa com Rodrigo Leitão no sábado, às 17h