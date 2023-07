Provei e Aprovei #10 – Norton Reserva Cabernet Franc

A dica do Provei e Aprovei desta semana é um vinho de excelente custo benefício, para degustar no seu dia a dia com muita qualidade

Nem só de Malbec vive a Argentina. Lá também tem muito Cabernet Franc! A dica do Provei e Aprovei desta semana é um vinho de excelente custo benefício, para degustar no seu dia a dia com muita qualidade. Norton Reserva Cabernet Franc 2021, Luján de Cuyo, Mendoza, maturado por 12 meses em barricas de carvalho e 6 meses em garrafa. Aromas de frutas vermelhas e especiarias. Boa acidez e taninos firmes. Onde comprar? No site www.grandeadega.com.br. Com desconto, a garrafa sai por R$ 109.