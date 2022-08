O vinho ideal para seu pai

Preparei sugestões de vinhos bons que cabem em todos os bolsos. A coluna desta semana tem ainda o quadro “Provei e Aprovei”

No próximo domingo (14), vamos celebrar o Dia dos Pais. E para aqueles que gostam de um bom vinho, não há dúvida de que este será o melhor presente. Pensando em ajudar no momento da escolha do rótulo ideal, fiz uma lista com algumas sugestões que irão caber em todos os bolsos.

Nesta lista considerei o estilo do apreciador de vinhos. Temos os papais que são mais clássicos/iniciantes em suas escolhas, que preferem degustar vinhos elaborados em regiões mais conhecidas e com castas mais tradicionais; há aqueles desbravadores, que buscam conhecer mais sobre este universo e estão abertos a novas experiências; e por último, temos os pais especialistas, que possuem litragem e conhecimento avançado.

Para os clássicos: Riccitelli Hey! Malbec, 2020, Arginana (R$ 158,00) que irá harmonizar especialmente com carnes, ou o português Quinta de Bons Ventos, 2020 (R$ 52,90). Também são opções clássicas Garzón Estate Tannat de Corte, 2020, Uruguay (R$ 133,00) e Coyam, Viña Emiliana, w014, Chile (R$ 289,90).

Os pais desbravadores estão sempre em busca de novidades. Neste caso, há um universo de opções, como Pedro Parra y Familia Imaginador, 2016, Valle del Itata, Chile (R$ 215,00), elaborado com a variedade de uva Cinsault, combina com carnes grelhadas e assados. Outra opção é o brasileiro Thera Montepulciano, 2020, (R$ 209,00), harmoniza com cordeiro, massas e carne suína. Também recomendo o espanhol Papa Luna D.O.P, 2028 (R$ 141,00), da região de Calatayud, cujo qual o proprietário e enólogo Norrel Robertson é Master of Wine. O vinho elaborado 75% vinhas velhas de Garnacha, 20% Syrah e 5% Mazuelo.

No caso dos pais com um entendimento maior sobre vinhos, com muitas viagens e visitas à vinícolas na bagagem, estes vinhos que vão lhes surpreender. O Alta Mora, Etna Rosso DOC 2018 (R$ 261,00), elaborado com as castas Nerello Mascalese, da região da Sicília, mais especificamente Monte Etna, será uma experiência inesquecível. Também é uma opção os Crus do Beaujolais, França, o Georges Duboeuf Château des Capitans Juliénas, 2018 (R$ 237,00), da variedade de uva Gamay irá surpreender.

O vinho une, agrega e gera união! Feliz Dia dos Pais!

Alta Mora, Etna Rosso DOC 2018 (R$ 261,00). Foto: Divulgação Thera Montepulciano, 2020, (R$ 209,00). Foto: Divulgação Garzón Estate Tannat de Corte, 2020, Uruguay (R$ 133,00). Foto: Divulgação

“Prazeres do Vinho”, por Dai Nasteoli

Foi lançado na última quarta-feira (10), no Istambul Cozinha e Bar, o livro ‘Prazeres do Vinho’, escrito por Dai Nasteoli, com a arte da capa feita por Pablo Perini, da Casa Perini, e prefácio de Marcelo Pelleriti, enólogo argentino.

De acordo com a autora, o livro foi pensado em atender as pessoas que estão iniciando no mundo do vinho, mas também aquelas que já têm base teórica e buscam mais informações sobre o assunto. Os textos do livro foram inicialmente publicados em sua coluna no Jornal de Brasília e em outros veículos de comunicação.

Dai convida o leitor a se aventurar nesse universo de forma leve, sem muitas normas. O importante é cada um saber o seu gosto individual, descobrir sua uva e região favorita, sem estilismo ou exibicionismo. A obra instiga o apreciador desta bebida a expandir seus horizontes e sair de sua zona de conforto ao conhecer novas castas e produtores.

Sem dúvida nenhuma, eis uma boa leitura para os apreciadores de vinho!

Provei e Aprovei

No quadro “Provei e Aprovei” desta semana (que logo mais vai ser em vídeo, hein?!), o vinho escolhido foi pensado no âmbito do Dia dos Pais. Aproveitei que a World Wine está com desconto de até 60% em muitos rótulos do seu portfólio, em comemoração aos 23 anos da importadora, e escolhi cujo preço está super atrativo.

Provei o vinho Bulichella Rubino IGT 2017, Toscana (Itália), que leva uma blend das uvas Sangiovese, Merlot e Cabernet Sauvignon de cultivo orgânico. Com aromas de frutas vermelhas frescas e notas de especiarias, tem um corpo médio e ótima acidez. Super gastronômico, combina perfeitamente com carnes, massas e risotos. Será uma ótima escolha para presentear nesta data tão importante.

Normalmente o valor desse vinho é de R$ 234,00, mas durante o mês de agosto está com 35% de desconto, com preço final de R$ 154,00. Ótima oportunidade para provar um super vinho com um bom custo.

Em Brasília, a loja da World Wine está localizada no Parkshopping.