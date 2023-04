“Malbec Day” na Embaixada da Argentina

A celebração aconteceu ontem (13), e contou com a participação de importadoras que trazem vinhos da casta Malbec ao Brasil

Dia 17 de abril é comemorado o dia internacional da variedade de uva Malbec. Como de

costume, a Embaixada da Argentina abre suas portas para alguns convidados, com o intuito de

celebrar a data.

Nesse ano, a celebração ocorreu ontem, no dia 13/04, e contou com a participação de algumas

importadoras que trazem uma enorme quantidade de vinhos da casta Malbec para o Basil.

Participaram da comemoração ao vinho Malbec as seguintes importadoras:

Adega Almeida

Porto a Porto

Del Maipo

Oceana

Bodega Fin del Mundo

Colinas de los Andes

Foto: Cynthia Malacarne. Importadora Bodegas Fin del Mundo

Sobre a história da uva Malbec, é preciso ressaltar que esta casta possui sua origem na França, mais especificamente no sudoeste do país, em Cahors, onde é chamada de Côt. É também umas das seis uvas permitidas em Bordeaux. Loire, na localidade de Touraine, também possui excelentes vinhos dessa variedade, apesar de não ter o melhor clima para a maturação dessa uva.

Atualmente, há uma pequena quantidade de Malbec cultivada na França em comparação com a Argentina. Isso se deve principalmente a dois fatores: quando a Europa foi atingida pela praga da filoxera no final do século XIX; e pela “grande geada” em 1956, que destruiu grande parte dos vinhedos. Cahors replantou Malbec, enquanto Bordeaux replantou os vinhedos com as variedades Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc. Evitou-se plantar Malbec por ser considerada sensível a uma série de doenças e pragas.

Na Argentina, a Malbec chegou no final do século XIX, quando o governador da cidade de Mendonza, Domingo Faustino Sarmiento, contratou o agrônomo francês Miguel Pouget para trazer e plantar mudas de videira desta variedade de uva. Entre 1885 e 1920, se espalhou rapidamente para outras regiões vinícolas, como Patagônia e Salta, graças em parte ao sistema ferroviário da época, e se tornou a uva tinta mais plantada na Argentina. Era mais conhecida como ‘la uva francesa’ (a uva francesa).

Foto: Cynthia Malacarne. Importadora Adega Almeida

Com a expansão do plantio da Malbec, esta se tornou o símbolo da Argentina, e muitas pessoas acabam esquecendo de sua origem francesa. A indústria vitivinícola argentina se desenvolveu e os vinhos mudaram de frutados despretensiosos para algo mais complexo. Hoje, produtores ambiciosos percebem que em certos lugares é possível obter uvas de maior qualidade do que em outros. A localização é importante. O malbec argentino não é mais apenas um vinho de volume decente.

Madeira ou Porto?

Os vinhos Madeira e Porto possuem algumas semelhanças, mas muitas diferenças. Os dois são vinhos fortificados, ou seja, no meio da fermentação alcóolica é acrescentada água ardente de uva, que deixa o vinho mais doce e com maior teor alcóolico. Além disso, os dois são envelhecidos em barricas de carvalho.

Quanto às diferenças, podemos ressaltar algumas mais importantes:

Vinho do Porto é elaborado na região vitivinícola do Douro, e o Madeira é produzido na Ilha da Madeira, as duas regiões estão localizadas em Portugal.

O Vinho Madeira pode ser elaborado em 4 estilos a depender do grau de dulçor: seco, meio seco, meio doce e doce. O Porto pode ser: branco, rosé, Tawny e Ruby.

Porto pode ser vinificado com centenas de uvas, sendo as principais Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Cão, Tinta Barroca, a grande maioria tintas. Madeira somente pode ser produzido com as seguinte castas: Tinta Negra, Sercial, Verdelho, Boal e Malvasia, a maioria uvas brancas.

O vinho Madeira é aquecido durante o processo de envelhecimento. As barricas de carvalho são intencionalmente mantidas nos sótãos quentes da ilha da Madeira, e o calor natural é um fator importante no surgimento de notas oxidativas de frutos secos. O vinho do Porto envelhece de forma semelhante aos vinhos tintos tranquilos, em barricas e tonéis de carvalho.

Madeira tem um nível de acidez mais elevado do que os vinhos do Porto. Enquanto os vinhos do Porto apresentam notas predominantemente doces, os vinhos Madeira apresentam sempre um equilíbrio entre a doçura e a acidez. Essa acidez típica do Madeira vem de dois fatores: do “terroir” vulcânico ácido; e do estilo que os enólogos procuram, muitas vezes vindimando uma parcela das uvas antes da maturação total.

As garrafas de vinho Madeira são sempre mantidas na vertical, enquanto os vinhos do Porto com rolhas são mantidos na posição horizontal. A razão é que os vinhos da Madeira já estão oxidados e precisam de oxigênio para continuar evoluindo, portanto a posição vertical é obrigatória.

E você prefere vinho do Porto ou Madeira?

Justinos Madeira, Importadora Porto a Porto www.grandeadega.com.br

Quinta das Tecederias, importadora Winebrands www.winebrands.com.br

Foto: Cynthia Malacarne