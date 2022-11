Lugar de vinho é também no supermercado

Adegas de vinhos de supermercados podem te surpreender!

Houve uma época em que existia o preconceito com os vinhos vendidos em supermercados. Pensava-se que esses vinhos eram de qualidade inferior. Entretanto, hoje em dia, cada vez mais, os supermercados estão se especializando na venda de vinhos, oferecendo ao consumidor produtos com alto padrão de qualidade.

Um bom exemplo disso, é a adega do Atacadão Dia a Dia que irá inaugurar, neste sábado (19), sua 24ª loja no Brasil e a 12ª unidade no Distrito Federal. O bairro Jardim Botânico é o endereço oficial da nova casa.

O projeto conta com ampla estrutura, sendo 8.745,90m² de área construída – destes, 5.461,85m² estão reservados para vendas. O mix de produtos conta com mais de 14 mil itens e 10 departamentos. A adega, por sua vez, traz um portfólio com mais de 1000 rótulos de vinhos, oferecendo muitas possibilidades para apreciadores de todos os perfis.

Além dos vinhos, há também o investimento em profissionais especializados, prontos para indicar o melhor vinho para cada ocasião. Na adega do Dia a Dia é possível encontrar vinhos de várias importadoras formando assim um portfólio extenso, com muita variedade e preço para todos os bolsos.

Vinho e futebol

Futebol sempre foi associado à cerveja, mas esse ano aposta-se no aumento do consumo de vinho durante a Copa do Mundo.

O vinho já faz parte da mesa dos brasileiros e cada vez mais essa bebida ganha espaço. A democratização do vinho o tirou do pedestal, deixou de ser somente a bebida para ocasiões especiais e passou a fazer parte do cotidiano da vida das pessoas.

Como a Copa do Mundo será no Catar, a transmissão dos jogos, no Brasil, ocorrerá no período da manhã e tarde, o que levará as pessoas a se reunirem em bares e casas de amigos para assistirem aos jogos.

A grande aposta será o aumento do consumo dos vinhos brancos, rosés e espumantes. Destaque para os espumantes nacionais e os vinhos em lata. Vinhos mais leves, frescos e despretensiosos estarão no menu do torcedor.

Provei e Aprovei

Ontem (17) provei um vinho tinto espanhol na Wine Fair, organizada pela loja e wine bar Rota do Vinho, e fiquei apaixonada.

Dominio Fournier, Tempranillo, Ribera del Duero. Envelhecido durante 12 meses em barrica de carvalho francês, é uma versão muito elegante da casta tempranillo, com ótima acidez e muita fruta fresca.

A melhor notícia é que esse e outros vinhos do portfólio da Rota do Vinho estarão com desconto a partir de 30% até o próximo domingo (30). Aproveite para já comprar sua seleção de vinhos para as festas de final de ano.

A loja Rota do Vinho está localizada na CLS 410 bloco D, Loja 2, Asa Sul.