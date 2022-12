Espumantes para o Ano Novo: dicas de especialistas

Como esse momento é muito especial, convidei dois amigos, especialistas, que trabalham em duas excelentes lojas de vinhos em Brasília para nos dar suas dicas

Nada nos remete mais a celebração do que o estouro de uma garrafa de champanhe ou espumante. Esta bebida clássica aparece em brindes em casamentos, formaturas, e… réveillons! É uma das preferidas em qualquer reunião importante.

Estourar espumantes, prosecco ou champanhe na noite de Ano Novo é uma tradição que roda o mundo. Nos quatro cantos do planeta, o vinho com borbulhas é a estrela da festa da virada.

O último dia do ano é um momento de reflexão sobre o que foi vivenciado e aprendido ao longo desse trajeto. É também marcado pelo sentimento da esperança. Espera-se que o próximo ano será sempre melhor do que o anterior. Para dar boas-vindas, com muita boa energia, o espumante é a bebida ideal. Como esse momento é muito especial, convidei dois amigos, especialistas, que trabalham em duas excelentes lojas de vinhos em Brasília para nos dar suas dicas.

Daniel Souza Carneiro, sommelier, que trabalha na Más Vino, Asa Sul, nos ensina que não é necessário fazer um investimento muito alto para poder degustar um bom vinho espumante. Todos os vinhos indicados podem ser adquiridos na loja onde ele trabalha.

No intuito de exaltar o produto nacional, Daniel recomenda Panizon Prosecco Brut, elaborado em Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul, com a variedade de uva Prosecco. Possui perlage intensa, com bolhas grandes no início, que se a finam com o tempo, coroa persistente. Apresenta aromas de maracujá, caramelo e frutas cítricas. Bem equilibrado e refrescante. Preço: R$ 69,00.

Continuando com os espumantes brasileiros, outra recomendação o Thera Anima Brut, elaborado 100% com a uva Chardonnay, originário da Serra Catarinense. No nariz, possui delicados aromas de frutas cítricas como carambola, uva verde e frutas de polpa branca. Em boca, apresenta ótimo equilíbrio e bastante frescor, com final levemente frutado e persistente. Preço: R$ 149,00.

Por último, Daniel também nos recomenda um inusitado espumante argentino, Baudron Exta Brut, elaborado com a uva Torrontés, em Mendoza. Apesar de ser extra brut, possui uma característica mais frutada, herdada da Torrontés. Possui perlage fina, bem refrescante. Preço: R$ 79,00.

Outro especialista convidado a deixar suas dicas de espumantes é o sommelier Bruno Alexander, que trabalha na loja da World Wine, no Parkshopping. Todos os vinhos indicados podem ser comprados nesta loja.

Bruno nos leva a viajar pela Itália, mais precisamente na região do Veneto, ao sugerir o espumante Jacur (se pronuncia Iacur), Bernardi Brut, elaborado com a uva Glera. Aroma de frutas cítricas, como lima e tangerina, e frutas brancas como maçã, peras e pêssego. Perlage fina, frescor, cremosidade e ótima acidez. Preço: R$ 118,00.

Continuando nesta região, Bruno nos indica um excelente Prosecco, De Faveri Valdobbiadene, DOCG, elaborado com a uva Glera, porém no método Charmat. Possui perlage fina e intensa. Seus aromas revelam frutas brancas, cítricas e notas florais. Muito equilibrado e ótimo frescor. Preço: R$ 223, mas está em oferta até sábado por R$ 167,25.

É claro que Bruno não poderia deixar de indicar um champanhe, e o escolhido foi Drapier, Corte d’Or Extra Brut, elaborado com 80% Pinot Noir, 15% Chardonnay e 5% Meunier. O blend revela ótima acidez e é marcado por notas de pão, pêssegos e geléia de marmelo. Após 30 meses em contato com as leveduras e contato com 5% de vinho base, que estagia em carvalho, este champanhe não é clarificado e nem filtrado, o que garante a sua complexidade. Preço: R$ 579,00.

