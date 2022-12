Espumante da Vinícola Salton recebe prêmio na França

Os espumantes Salton Prosecco e Salton Brut levaram a medalha de ouro, e o Salton Moscatel recebeu a distinção de prata no Effervescents Du Monde

O espumante Salton Prosecco ficou no top 10 dos melhores espumantes do mundo no Effervescents Du Monde, realizado na cidade de Dijon, na região da Borgonha. Considerado uma das mais tradicionais avaliações do mundo, o concurso de espumantes premiou a vinícola brasileira com três medalhas ao todo. Os espumantes Salton Prosecco e Salton Brut levaram a medalha de ouro, e o Salton Moscatel recebeu a distinção de prata. Salton Prosecco já figurou no ranking dos 10 melhores espumantes do mundo em 2018 neste mesmo famoso concurso francês, sendo o único e primeiro brasileiro da lista, e repete em 2022 o excelente desempenho que retrata a excelência e consolidação do espumante brasileiro.

Elaborado com a uva Prosecco, Salton é um espumante leve, refrescante, fácil de beber e harmonizar, tornando-o ideal para qualquer ocasião, ao longo de todo o ano. A Família foi pioneira ao trazer as primeiras mudas dessa uva para o sul do país, nos anos 1990, e incentivar seu cultivo com mais força nos anos 2000. “O reconhecimento deste rótulo, de forma especial, relembra bastante sobre a nossa vocação na elaboração de espumantes. Além disso, é uma bebida que carrega bastante as características da Serra Gaúcha em suas borbulhas”, descreve o diretor técnico e enólogo, Gregório Salton.

É possível adquirir rótulos com medalhas internacionais com valores entre R$ 40 e R$ 175 – mostrando que o espumante brasileiro é, além de reconhecido fora do país, democrático. Estas são ótimas opções para as festas de final de ano.

Foto: Ricardo D’Angelo Foto: Ricardo D’Angelo Foto: Daniela Radavelli

Enoturismo brasileiro – Wine Garden Moiolo

Não é preciso mais sair do Brasil para ter a experiência de participar de uma vindima e ter experiências vínicas e gastronômicas em uma vinícola.

Para a vindima de 2023, que geralmente acontece a partir de fevereiro, no Sul do Brasil, a Miolo preparou um roteiro especial.

Não é uma pousada, nem um hotel, mas seduz todo visitante que está em busca de uma experiência que foge do óbvio. Imagina uma cabana de madeira no meio do Wine Garden, na Vinícola Miolo. Se uma já é bom, então imagina duas. Vanguarda na criação de vivências ao ar livre, o atrativo, mais uma vez, mostra sua ousadia ao lançar a novidade no jardim do vinho que é sucesso no roteiro enoturístico mais famoso do Brasil. O Refúgio dos Lírios e o Refúgio dos Quero-queros chegam para enriquecer as opções do local, entregando mais privacidade e charme sem deixar de estar em contato com a natureza.

A cabana Refúgio dos Lírios é mais reservada, com vista privilegiada para o Lote 43, vinhedo ícone do roteiro onde o imigrante Giuseppe Miolo plantou as primeiras mudas de videiras trazidas da Itália, ainda em 1897. O novo espaço é ideal para curtir a dois, entre família ou amigos. Já o Refúgio dos Quero-queros, que fica no coração do Wine Garden, é cercado pela vibração do local. Ambas têm isolante térmico.

Em ambas as cabanas, ideais para duas ou quatro pessoas, está incluso uma taça de acrílico personalizada do Wien Garden para cada pessoa, ambiente decorado com flores da estação, almofadas, caixas decorativas e espreguiçadeiras, além, é claro, do uso exclusivo do espaço. Para tornar a experiência ainda mais palpável e temática, uma tábua especial de queijos e charcutaria regional, doces e frutas e uma garrafa do vinho ícone da Miolo no Vale dos Vinhedos, o Miolo Lote 43, ou uma do espumante Miolo Íride Sur Lie Nature, ambos com DOVV. Também é possível, quando o clima exigir, uma fogueira no local. O valor é de R$ 890 por cabana. Mais informações e ingressos estão disponíveis no site do Wine Locals.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outra atividade é um piquenique com o recém-lançado Box Wine Garden, uma caixa demadeira com uma seleção de charcutaria natural acompanhando o espumante ícone Miolo Cuvée Nature, além de brusquetas nas versões tomate e manjericão e/ou gorgonzola com peras caramelizadas. Acompanham o box, damascos recheados com gorgonzola, queijos, mix de nuts, macarons, chocolates artesanais by Doçaria Luísa Fanti, duas taças de acrílico personalizadas, um ice bag, toalhinha floreada e lavanda. Uma versão mini do brasileiríssimo azeite de oliva da Casa Albornoz – Todo Dia Suave – para saborear uma focaccia artesanal.

Acompanhando, dois chapéus exclusivos da grife do Garden. A experiência se completa com a linha autoral dos gelatos by Cosí. O box é para duas pessoas e o valor é de R$ 538,90. Todas as experiências oferecidas pelo Wine Garden na Miolo estão disponíveis no link.

Fotos: Divulgação

Provei e Aprovei – Natal

Pensando no cardápio da ceia, é claro que não pode faltar o vinho para complementar a celebração de Natal. Hoje o vinho escolhido foi pensado em quem irá servir carne de porco, peru recheado e bacalhau.

Rocim Indígena Orgânico, Alicante Bouschet, Alentejo, Portugal, 2019. Vinho com corpo médio, taninos sedosos e boa acidez. Conta com frescor e mineralidade que irá harmonizar bem com carne de porco, bacalhau, tender e peru.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Onde comprar: Loja World Wine, no ParkShopping.

Preço: R$ 213,00