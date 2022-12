Dicas simples para harmonizar na ceia de Natal

A dúvida que muitas pessoas possuem é como harmonizar as iguarias servidas na noite do dia 24. e aqui vamos trabalhar com todos os vinhos

O ano de 2022 voou e já estamos a celebrar as festas de fim de ano. O vinho passou a ser um elemento importante tanto para a Ceia de Natal quanto para a festa de Ano Novo.

Agora a dúvida que muitas pessoas possuem é como harmonizar as iguarias servidas na noite do dia 24. Aqui não tem jeito, vamos trabalhar com todos os estilos de vinho.

Quando o assunto é entrada, queijos – como o famoso brie -, frutas secas, geleia, bolinho de bacalhau, embutidos e bruschetta são opções recorrentes, e começar com um espumante brasileiro que seja fresco, brut ou extra brut, é uma boa opção.

O espumante irá ajudar a limpar o paladar que irá receber a comida e os outros vinhos, é claro.

Na continuação, para acompanhar os pratos com frutos do mar, inclusive bacalhau, uma boa aposta é no vinho branco. A minha escolha seria em um branco português, da casta Arino, Encruzado, ou em um blend de Douro com Rabigato, Viosinho e Gouveio.

Foto: Cynthia Malacarne

Para o famoso peru de Natal com farofa, tender ou salpicão de frango, a aposta seria um vinho rosé. Inclusive o rosé é bem versátil e harmoniza muito bem tanto com as entradas, quanto com os pratos principais.

Agora pensando nos pratos com carne, o vinho tinto seria a escolha mais acertada. As principais escolhas de uva são: Syrah, Cabernet Franc, Carignan, Cinsault, Cabernet Sauvignon, Sangiovese, Tempranilho, ou um blend de várias castas. Quanto ao país, as opções são França, Espanha, Portugal, Chile ou Itália.

E para encerrar a ceia com chave de ouro, as sobremesas pedem um bom vinho do Porto ou vinho colheita tardia.

Desejo um feliz Natal a todos!