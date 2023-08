De Martino lança vinho Cuvée 2020 no Brasil

Coluna de hoje destaca ainda o menu a quatro mãos do Piselli e a seleção de vinhos do Empório Don Luiz para o Restaurant Week

A vinícola De Martino, localizada no Chile, possui tradição na arte de elaborar vinhos. Estabelecida em 1934, na Isla de Maipo, por Pietro De Martino, imigrante italiano que iniciou o cultivo do vinhedo e elaboração de seus vinhos. Atualmente, a propriedade segue na família, que já está na quarta geração.

De Martino possui sua marca na história vitivinícola do Chile ao rotular e exportar o primeiro vinho Carmenere do Chile, em 1996. Também foram os pioneiros a trabalhar com vinhedos centenários no Valle de Itata, incorporando antigas técnicas de vinificação que marcaram um precedente na indústria.

A filosofia da vinícola De Martino se expressa no vinhedo com a viticultura orgânica, colheita manual utilizando técnicas tradicionais como o arado a cavalo. Na adega, a vinificação é de baixa intervenção, permitindo a uva expressar seu potencial máximo, com uso limitado de madeira, somente usada, além da utilização de tinajas (ânforas de bairro terracota). Nos vinhos, a palavra que melhor traduz seu estilo é elegância, com muito frescor, expressando seu lugar de origem.

O proprietário e enólogo Marco Antonio De Martino esteve no Brasil nesta semana divulgando o seu novo vinho, Cuvée 2020, o ícone da marca.

Cuvée é o Gran Vino de De Martino, proveniente do emblemático vinhedo Santa Inés, na Isla de Maipo, elaborado com Cabernet Sauvignon 88%, Malbec 9% e Petit Verdot 3%. Foram produzidas 3.119 garrafas, e apenas 200 foram enviadas ao Brasil para comercialização. No último guia Descorchados, referência na América Latina em análise e pontuação de vinhos, o Cuvée recebeu a pontuação de 97 pontos, uma das mais altas.

O lançamento em Brasília foi no restaurante e bar de vinhos IVV Swine Bar, na 314 Norte, e contou com a presença de jornalistas, influencers, sommeliers, profissionais da área e da Associação Brasileira de Sommelier (ABS-DF).

Marco Antonio De Martino provando o seu vinho Cuvée 2020. Foto: Gabriela Romão

Marco Antonio De Martino, eu, Rafaela Figueiredo (gerente de Produtos e Marketing Winebrands) e Ricardo Carmignani (sócio Winebrands). Foto: Gabriela Romão

O Cuvée é um vinho extremante elegante, com equilíbrio entre o álcool, fruta e acidez, taninos finos, e persistência no paladar. Um vinho para momentos especiais. No Brasil, é possível encontrá-lo no site da importadora oficial da vinícola, a Winebrands.

Piselli Brasília promove confraria com menu feito à quatro mãos

O Piselli Brasília promove mais uma Confraria Cultural e, desta vez, o menu preparado pela casa será feito por dois chefs de peso. Adnilton Santos, à frente do restaurante, e Leninha Camargo, criaram juntos um menu degustação de seis etapas especialmente para o evento que acontece na próxima quarta-feira (30), a partir das 19h30. Além da alta gastronomia ítalo-brasiliana, o menu será harmonizado com vinhos sugeridos pela importadora Wine Brands, entre eles os rótulos Frescobaldi e De Martino.

A experiência tem início com o Cruddo di Pesce e Lichia, um ceviche de robalo servido na lichia coberto com espuma de wasabi e ovas frescas. Em seguida, a Pera Alla Gríglia, pera grelhada recheada com gorgonzola, crocante de pistache, mel trufado sobre lâminas de presunto de parma. Para harmonizar, a pedida para as entradas é o vinho Remole Bianco.

Como prato principal, a casa irá oferecer três opções harmonizadas. A “Moqueca di Vongole”, moqueca de vôngoles sobre crocante de batatas com o vinho Remole Rose; o “Fiore di Latte”, uma massa fresca em formato de flor e recheada com burrata e raspas de limão siciliano , finalizada com tomates, manteiga de laranja e manjericão harmonizada com o vinho De Martino Cinsault e o Riso e Ossobuco, risoto de ossobuco servido no tutano condecorado com areia de rapadura e quiabo tostado e com o vinho Castiglioni Chianti como sugestão de harmonização.

Para finalizar, o Raviolini di Cacau Ripieno di “Brigadeiro”, uma massa fresca com cacau recheada com brigadeiro, espuma de café e calda quente de doce de leite.

A experiência completa sai por R$ 430 por pessoa, com bebidas não alcoólicas também inclusas e o serviço cobrado à parte. As vagas, para participar da Confraria Cultural são limitadas. Recomenda-se fazer reserva até hoje (25), pelo telefone: (61) 99913-7191.

Serviço

Confraria Cultural – Piselli Brasília

Quando: quarta-feira, 30 de agosto, a partir das 19h30

Onde: Piselli Brasília, Shopping Iguatemi, térreo

Informações e reservas: (61) 9 9913-7191 – até o dia 25 de agosto

Empório Don Luiz cria carta de vinhos com rótulos premium para o RW

Uma das novidades e grandes surpresas do festival gastronômico Brasília Restaurant Week é o Empório Don Luiz. Participando pela primeira vez, o estabelecimento localizado no Sudoeste, criou um menu com pratos bastante interessantes como o carpaccio de bacalhau, o arroz de pato à moda portuguesa e o peixe branco ao molho de laranja.

Foto: Divulgação

Além da criatividade na cozinha, o restaurante também criou uma carta de vinhos selecionados para o festival, com três rótulos premium e dois intermediários de excelente presença, e com preços especiais: Alma Negra (R$ 252); DV Catena (R$ 278); The Dark Count of Transylvania (R$ 173); Toscanini Merlot (R$ 91); Vulcanici Sangiovese (R$ 89).

