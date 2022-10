Caviro, vinícola italiana que preza pela sustentabilidade econômica, social e ambiental

Quando falamos em cooperativa vitivinícola, muito se associa com vinhos de baixa qualidade. Esse pensamento está equivocado e a Caviro nos mostra isso

Geralmente quando falamos em cooperativa vitivinícola, muitas pessoas associam com vinhos de baixa qualidade. Entretanto, esse pensamento está equivocado. Cada vez mais estão a surgir cooperativas preocupadas com a qualidade dos seus vinhos.

Fundada em 1966, a Caviro é uma cooperativa vitivinícola que elabora seus vinhos a partir de uvas cultivadas pelos seus cooperados, isto é, seus produtores parceiros.

Pensando em como o ciclo de produção gerava resíduos, a cooperativa tomou a decisão ética e, também, comercial de complementar o seu negócio principal (a produção de vinhos) com o reaproveitamento dos subprodutos residuais, originários da vinificação, gerando matérias-primas agroalimentares, como álcoois, ácido tartárico, antocianas e polifenóis, que são utilizados pelos próprios parceiros, assim como também pela indústria farmacêutica, pelo mercado de alimentos e de bebidas, entre outros.

Ou seja, os resíduos do ciclo vinífero são transformados em energia renovável, reduzindo o desperdício e, consequentemente, o impacto ambiental de suas operações a quase zero.

Nesses mais de 50 anos, a Caviro também tem sido um porto seguro para milhares de famílias que aplicam todo seu conhecimento e paixão pelos vinhos italianos, provendo seu sustento e contagiando outros com sua motivação.

Por esse compromisso “360º”, não só com seu inovador modelo de sustentabilidade, mas também com os laços que cria ao “cuidar” dos seus parceiros e respeitar suas terras, a Caviro se apresenta como um novo modelo de negócios, capaz de atrair consumidores que, além de amarem vinho, querem apoiar empresas mais comprometidas com a utilização de fontes de energia renováveis, com a redução do consumo de água e de emissões que alteram o clima.

O resultado dessas políticas sustentáveis pode ser visto no vinho, ao degustar algum rótulo do desta vinícola é perceptível a qualidade. O grupo Caviro possui mais de 800 prêmios, em competições nacionais e internacionais como Mundus Vini, Gambero Rosso, Wine Spectator e Migliori Vini Italiani. Resultado de 50 anos de história, 36.000 hectares de vinhedos, 12.400 viticultores, 28 parceiros e 28 adegas, com presença nas principais regiões vitivinícolas da Itália como Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Abruzzo, Sicilia e Puglia.

No Brasil, a Wine Brands é responsável pela distribuição dos rótulos das linhas Musiolo e Antico, compostas por blends brancos e tintos.

A linha Musiolo é a mais básica da vinícola, mas nem por isso deixou-se de priorizar a qualidade, muito pelo contrário. Musiolo Bianco é elaborado com as uvas Trebbiano, Chardonnay e Malvasia, um vinho leve, fresco, com acidez equilibrado, um vinho para o dia a dia, para beber sozinho ou acompanhando pratos leves como salada, burrata, peixe grelhado e frutos do mar. Valor médio R$ 69,00.

Musiolo Vino Rosso, elaborado com as uvas Sangiovese, Merlot e Montepulciano, é aquele vinho fácil de beber, com ótima acidez. Ideal para compartilhar com os amigos. Valor médio R$ 69,00.

Os vinhos Antico Rosone são de denominação de origem controlada e indicação geográfica, com Antico Rosone Montepulciano d’Abruzzo (R$ 74,00), Nerol D’Avola Sicilia (R$ 79,00), Primitivo Puglia IGT (R$ 104,00), Sangiovese Rubicone IGT e Trebbiano/Chardonnay Rubicone IGT (R$ 74,00).

Alguns rótulos podem ser encontrados na Super Adega em Brasília e toda a linha pode ser comprada através do site da importadora Winebrands www.winebrands.com.br.

Gíacomo Catacchini, Representante Comercial da Caviro nas Américas, Marcelo Vilhena, Head of Sommelier da Winebrands e Ricardo Carmignani, sócio da Winebrands. Fotos: Mari Soares

Grand Cru realiza campanha Outubro Rosé em parceria com o Instituto Protea

O mês de outubro ganha a cor rosa e, no universo da Grand Cru, maior importadora e distribuidora de vinhos finos da América Latina, os vinhos rosés se destacam nas vitrines. Em sua campanha ‘Outubro Rosé’, a marca destinará parte da venda de rótulos selecionados ao Instituto Protea – ONG que oferece tratamento gratuito às mulheres com câncer de mama em situação de vulnerabilidade social.

São mais de 20 rótulos selecionados e, em compras acima de R$ 500 o cliente ganha um vinho Erminia Perini tanto nas lojas, quanto nos canais digitais. “Abrir espaço para a conscientização do câncer que mais atinge mulheres é algo muito importante para nós. A campanha do Outubro Rosé traz um lindo propósito: ajudar àquelas que tanto precisam. Em mais um ano, nos unimos ao Instituto Protea, que atua há quatro anos na causa, com objetivo de colaborar com o trabalho que eles realizam com tanto carinho e seriedade”, comenta Maria Fernanda Trentini, Head de Marketing do Víssimo Group.

O Instituto Protea atua em parcerias com hospitais privados filantrópicos para dar acesso rápido e de qualidade aos pacientes em vulnerabilidade social. Quando diagnosticado precocemente e com tratamento adequado, o câncer de mama tem até 95% de chances de cura, mas atualmente 25% das pacientes brasileiras morrem em até 5 anos do diagnóstico. O conselho médico da ONG é formado por alguns dos especialistas em câncer de mama mais renomados do Brasil. Para saber mais como ajudar, acesse: https://protea.org.br/

Foto: Divulgação

Provei e Aprovei

Nesta semana provei um espumante nacional delicioso e não poderia deixar de dar essa dica para vocês.

Pizzato Vertigo Nature Branco Tradicional, fresco, delicado, com aroma de flores brancas, frutas cítricas e brioche. Espumante especial com produção limitada, pelos menos 24 meses em contato com as borras e com tampa corona antes de sair da vinícola. Sem dosagem, apenas complementado com o próprio vinho. A coloração apresenta tons amarelados e com turbidez.

A média de preço é de R$ 140.

Foto: Cynthia Malacarne