Bodega Garzón, uma das melhores vinícolas do novo mundo

Vinícola possui equipe constituída por especialistas em vinho, cuidado do meio ambiente, gastronomia, hospitalidade e turismo

A Bodega Garzón é o maior projeto de vinho premium no Uruguai. Quando Alejandro Bulgheroni e sua esposa Bettina descobriram Garzón, ambos tinham um sonho familiar: criar a vinícola mais emblemática da vinicultura moderna no país. Hoje isso se tornou realidade, com vinhos premium que possuem uma forte personalidade e um profundo sentido de pertencimento à terra. Com a colaboração de Alberto Antonini, reconhecido consultor internacional de vinhos, Alejandro e Bettina aplicaram sua filosofia de que os vinhos devem expressar sua origem às plantações de vinhedos.

A equipe de liderança da Bodega Garzón está constituída por especialistas em vinho, cuidado do meio ambiente, gastronomia, hospitalidade e turismo. Distinguem-se por seu compromisso com este projeto único em todo o mundo, localizado no departamento de Maldonado, a poucos quilômetros do exclusivo balneário José Ignacio. Em um edifício de 19,050 m2 são produzidos vinhos de qualidade, com 250 hectares de vinhedos que cultivam mais de 20 variedades de uva, incluindo Tannat e Albariño.

Além da produção de vinhos, essa vinícola se destaca pelas experiências de enoturismo, combinado com a gastronomia do renomado chef internacional Francis Mallmann.

A Bodega Garzón é a primeira vinícola totalmente sustentável na América Latina, única no mundo com Certicação LEED, com métodos de produção inovadores, um ícone de vanguarda na região.

Nos últimos anos, a Bodega Garzón recebeu vários prêmios. Em 2018 foi eleita a Melhor Vinícola do Novo Mundo, na edição Wine Star Awards, organizado pela reconhecida revista Wine Enthusiast. Pela primeira vez, um vinho uruguaio chegou ao Top 100 da Wine & Spirits. O Balasto 2015 foi incluído nesta prestigiada lista.

O vinho Tannat Reserva 2015 também entrou neste exclusivo ranking, reservado apenas para as principais vinícolas do mundo.

Para quem ainda não teve oportunidade de provar os vinhos da Bodega Garzón, no Brasil a importadora World Wine traz com exclusividade toda a gama de vinhos. Em Brasília, é possível encontrar todos os rótulos na loja World Wine, no ParkShopping.

ABS-DF lança calendário de cursos presenciais para o primeiro semestre de 2023

A Associação Brasileira de Sommeliers do Distrito Federal (ABS-DF) acaba de lançar seu calendário de cursos presenciais para o primeiro semestre deste ano. Além dos cursos de vinhos para iniciantes, iniciados e profissionais, a instituição também irá oferecer um curso de cervejas.

As aulas do primeiro curso presencial de sommelier de vinhos estão previstas para iniciarem em 4 de março. As vagas são limitadas e, por isso, é recomendável fazer a inscrição o quanto antes.

A ABS-DF é uma instituição sem fins lucrativos, que tem por objetivo divulgar a cultura nacional e internacional relativa ao vinho e a outras bebidas. É filiada à ABS-Brasil, uma instituição de renome nacional vinculada internacionalmente a Association de la Sommellerie Internationale (ASI- Paris). Todos os cursos da ABS-DF podem ser pagos à vista ou parcelados. Associados garantem descontos especiais.

Confira os cursos:

Nível 1

Voltado para quem quer aprender a comprar, servir, apreciar e harmonizar melhor os vinhos. São cinco aulas semanais com degustação de 15 rótulos. Haverá prova ao final do curso. As aulas acontecerão sempre às terças de 19h às 21h30, com início em 7 de março (terça-feira) no restaurante Dom Francisco da Asbac (Setor de Clubes Sul).

Valor – R$ 684,00 para associados e R$ 755,00 para não associados.

Nível 2

Destinado a pessoas que já possuem um conhecimento básico em vinhos e gostariam de aprender detalhes sobre vinhos da França, Itália, Portugal, Chile, Argentina, Uruguai e Brasil. São cinco aulas ministradas, uma vez por semana, com degustação de 15 vinhos ao todo. Haverá prova ao final do curso. As aulas acontecerão sempre às quartas de 19h às 21h30 com início no dia 22 de março (quarta-feira) no restaurante Dom Francisco da Asbac (Setor de Clubes Sul).

Valor – R$ 684,00 para associados e R$755,00 para não associados.

Curso de Cerveja com a Sommelière especialista Bárbara Soares

Voltado para pessoas que desejam se profissionalizar e também para apreciadores da bebida. Serão cinco aulas com degustação durante uma semana. Irá acontecer de 10 a 14 de abril, de 19h às 21h, em local a ser divulgado após fechamento da turma. Haverá prova ao final do curso. O valor é de R$ 684,00 para associados e R$ 755,00 para não associados.

Curso Sommelier de Vinhos voltado para profissionais e amadores

Este curso foi totalmente reformulado e terá novo material e metodologia. As aulas ocorrerão aos sábados, a partir do dia 4 de março. É dividido em módulos – seis ao todo – e ao final de cada etapa o aluno deverá fazer uma prova para garantir o diploma. Serão 48 aulas com degustação de 80 vinhos. As aulas serão realizadas no Clube de Engenharia (SCES Trecho 2), ministradas de 9h às 13h15 e de 14h30 às 16h30.

Para mais informações, acesse a aba cursos no site www.absdf.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp da instituição (61) 99176-7259 em horário comercial.

Provei e Aprovei

A dica da semana é um vinho da vinícola uruguaia Bodega Garzón.

Garzón Limited Edition, Gran Reserva Tannat 2016, vinho encorpado, com taninos maduros, aroma de frutas vermelhas e pretas maduras como amoras, ameixas e cerejas, notas de especiarias como canela e pimenta-preta, além de toques defumados de tabaco e chocolate.

Esse vinho custa normalmente o valor de R$ 482, entretanto, neste mês a loja da World Wine do ParkShopping está com muitas ofertas, reduzindo o valor para R$ 241. É uma ótima oportunidade para provar um super rótulo!

