Almaviva lança safra em comemoração aos 25 anos

São 25 anos desde 1996, quando foi elaborada a primeira garrafa deste vinho histórico. Lançamento ocorreu na última quarta (7) e foi acompanhado pela coluna

Foi lançada, nesta semana, a safra 2020 do vinho Almaviva, um dos ícones do Chile. São 25 anos desde 1996, quando foi elaborada a primeira garrafa deste vinho histórico.

Este projeto foi idealizado em conjunto com a Baronesa Philippine de Rothschild, presidente da Assessoria da Baron Philippe de Rothschild S.A, e Eduardo Guilisasti, presidente da Vinícola Concha y Toro S.A. O objetivo era criar um vinho premium Franco-Chileno excepcional, chamado Almaviva.

Produzido sob a supervisão técnica em conjunto com ambos os sócios, a primeira colheita foi imediatamente um sucesso internacional, logo após seu lançamento no mercado em 1998. Elaborado a partir de uma mistura de três variedades clássicas de Bordeaux – onde predomina a Cabernet Sauvignon, Almaviva é o resultado do afortunado encontro entre duas culturas. Desde 2006 a enologia está a cargo do renomado enólogo francês Michel Friou, que, desde então, deixa sua marca nesse vinho, aportando elegância, consistência e precisão em termos qualitativos.

Na última quarta-feira (7), ocorreu o lançamento dos vinhos Almaviva 2020 e EPU 2019, no restaurante Marie Cuisine, para jornalistas e alguns empresários, com a presença do enólogo Michel Friou.

EPU

O vinho EPU, cujo nome vem da língua Mapuche, povo indígena do Chile, e significa “número dois”. Este vinho é considerado o segundo da vinícola, prática muito utilizada na região de Bordeaux, onde os grandes “Châteaus” possuem o primeiro e segundo vinho. Este último mais acessível do que o anterior. A safra 2019 é marcada por sua entrada na praça de Bordeaux, isso significa que, como o Almaviva, o Epu terá suas safras negociadas nesta localidade. Outra novidade é a mudança no rótulo, com um desenho que faz conexão com o Almaviva, inclusive utiliza as mesmas cores como o vermelho, branco, negro e terroso. Além disso, pela primeira vez se escreveu o nome Almaviva no rótulo.

Almaviva

A safra 2020 foi lançada na praça de Bordeaux no último mês de setembro, mas apenas chegará ao Brasil entre fevereiro e março de 2023. Segundo o Michel Friou, “esta é uma garrafa especial, primeiro porque é a safra de número 25, a primeira foi em 1996″. Por isso se desenhou um rótulo distinto, bem como uma garrafa especial. Em relação ao rótulo, adicionou-se o número 25 na parte superior. Quanto à garrafa, aproveitou-se para criar um modelo exclusivo para o Almaviva, anteriormente esse item era fabricado na França e agora é de origem chilena, com o nome do vinho gravado na parte superior da garrafa. Outra novidade é que no fundo da garrafa pode-se ver o símbolo deste vinho.

No Brasil, estes vinhos são negociados pela Vinícola Concha y Toro. Para os amantes e colecionadores é a oportunidade de comprar a safra 2020 e deixar a garrafa envelhecendo em sua adega. Inclusive é uma boa forma de investimento.

Trio do Brasil é da Miolo

Miolo Sesmarias Safra 2020, Miolo Lote 43 Safra 2020 e Miolo Íride Safra 2012 são os melhores vinhos do Brasil segundo o Best Wines BW 2022, que também premiou o Sur Lie Nature, espumante, como o Melhor da América Latina.

Numa empreitada plural que uniu três dos mais tradicionais grupos de mídia especializada em vinhos no Brasil – Baco, Prazeres da Mesa e Vinho & Cia -, o Best Wines BW 2022, apoiado por um júri altamente qualificado e independente, e seguindo critérios rigorosos de avaliação às cegas, disse ao mundo o que enche a Miolo Wine Group de orgulho: o Melhor Vinho do Brasil não é um, mas três que obtiveram empate técnico. A trinca de campeões com 93 pontos exibe a identidade de terroirs consagrados para o vinho brasileiro como o da Serra Gaúcha e da Campanha, interpretada e evidenciada pela ação do corpo técnico de agrônomos e enólogos, enaltecendo a constância da Miolo em engarrafar rótulos de excelência.

O empate triplo traz três ícones do grupo. Um deles é o Miolo Sesmarias Safra 2020, elaborado com seis castas – Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Tannat, Tempranillo e Touriga Nacional – de seis lotes cultivados em vinhedos próprios na Vinícola Seival, unidade da Miolo Wine Group em Candiota, na Campanha Meridional. Este vinho, que integra a Coleção dos Sete Lendários – The Seven Legendaries of Miolo Safra 2020, é o primeiro tinto brasileiro com dupla passagem em barricas de carvalho.

Da Serra Gaúcha, mais precisamente do Vale dos Vinhedos, outro rótulo campeão é o clássico Miolo Lote 43 Safra 2020 – DOVV, que também é um dos ícones da Coleção dos Sete Lendários. O vinho que virou símbolo nacional nasce do vinhedo onde o imigrante Giuseppe Miolo plantou as primeiras mudas ainda em 1897.

E surpreendendo até mesmo os organizadores da avaliação, o Miolo Íride Safra 2012 – DOVV completa o trio por ter atingido a mesma nota que os tintos. O Sur Lie Nature é resultado do valor do tempo em forma de espumante, uma obra prima safrada que matura por 10 anos na cave da vinícola. Para quem não acredita que o vinho brasileiro é capaz de ter ótimos produtos de guarda, estes três rótulos provam que esta é uma realidade.

O Best Wines BW 2022, que também teve etapas na Argentina e no Chile, avaliando os melhores de cada país, surgiu para atender a demanda do mercado consumidor. O serviço do vinho ficou a cargo de sommeliers, com total isenção da interferência dos jurados, que degustaram as amostras às cegas. Grupos de cinco ou seis vinhos eram avaliados em flights e cada final os jurados discutiam os vinhos.

Provei e Aprovei

Com a proximidade das festas de final de ano, comecei a selecionar os vinhos que irei servir na minha ceia de Natal e na noite de Ano Novo. Para receber os convidados e acompanhar as entradinhas, nada melhor do que um vinho branco fresco, servido na temperatura correta.

Muitas pessoas pensam que vinho branco deve ser gelado igual cerveja, mas isso é um erro. Ao gelar demais o vinho branco, ressalta-se o álcool e perde-se a percepção dos aromas e sabores.

De Martino Gallardía Old Vine White, Valle del Itata, elaborado com as uvas Muscat e Corinto. Gallardia é uma homenagem aos vinhedos litorâneos do Vale do Itata, localizado na região sul do Chile. O vinhedo com cerca de 100 anos de idade está plantado em pé-franco, ou seja, sem enxertia, e com as duas variedades misturadas no campo, que são colhidas juntas e co-fermentadas. É um vinho fresco, seco e aromático, com um final mineral e persistente.

Onde comprar: WineBrands. Preço: RS 174,00

