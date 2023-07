Lideranças que tocaram gerações

No dia 18 de julho, comemora-se o Dia Internacional Nelson Mandela. Neste âmbito, vamos falar sobre lideranças e como se tornar uma

No dia 18 de julho, comemora-se o Dia Internacional Nelson Mandela. Referência mundial de liderança, Nelson Mandela era um sul-africano que lutou contra o regime racista e segregacionista do Apartheid, presente na África do Sul entre 1948 e a década de 1990, tornando-se ícone global na busca por uma sociedade democrática e igualitária. Além do notório legado na luta em defesa da democracia, a contribuição deixada por ele se enumera: resolução de conflitos; relações raciais; proteção e promoção dos direitos humanos; reconciliação; direitos de crianças e outros grupos vulneráveis; luta contra a pobreza; e promoção da justiça social.

Abaixo, veja algumas frases de Nelson Mandela:

“Nascemos para manifestar a glória do Universo que está dentro de nós. Não está apenas em um de nós; está em todos nós. E conforme deixamos nossa própria luz brilhar, inconscientemente damos às outras pessoas permissão para fazer o mesmo. E conforme nos libertamos do nosso medo, nossa presença, automaticamente, liberta os outros.”

“O bravo não é quem não sente medo, mas quem vence esse medo.”

“Se você falar com um homem numa linguagem que ele compreende, isso entra na cabeça dele. Se você falar com ele em sua própria linguagem, você atinge seu coração.”

O doutor e bispo Robson Rodovalho, um conceituado líder, presidente da comunidade evangélica Sara Nossa Terra, saiu do Estado de Goiás para abrir sua igreja no Distrito Federal na década de 1970. Hoje, o religioso contempla mais de 1.120 templos no Brasil e outras dezenas no Exterior. Autor de mais de 70 livros, Rodovalho traz definições interessantes sobre uma liderança eficaz que citaremos ao longo do texto de hoje.

Mas antes de definir as características de um líder bem-sucedido, precisamos pontuar o conceito de sucesso. Para o Bispo Rodovalho, ter sucesso é descobrir o seu propósito de vida. Como fez Mandela, por exemplo, que revolucionou gerações com sua luta contra o Apartheid.

O Bispo Rodovalho cita, em seu livro “O líder que faz a diferença”, habilidades impactantes para quem quer se tornar um guia eficaz e ressalta que são atributos da liderança do futuro:

Adquirir conhecimento: “Não há liderança eficaz ou reconhecida que prescinda do conhecimento. O conhecimento não se limita a orientar as ações; ele também gera confiança na equipe de colaboradores.”

"Não há liderança eficaz ou reconhecida que prescinda do conhecimento. O conhecimento não se limita a orientar as ações; ele também gera confiança na equipe de colaboradores."

Sabedoria: "O conhecimento vem do homem, mas a sabedoria é sobrenatural. Ela não pode ser comprada, apenas desenvolvida. A sabedoria prepara seu caminho para ir atrás das grandes perguntas da vida. Ela não é necessariamente proporcional ao conhecimento, mas o conhecimento a potencializa."

Caráter: "Quando os liderados olham para o líder, estão vendo alguém que desejam ser no futuro. Afinal, é a pessoa que reúne todos os atributos que se espera encontrar em uma pessoa que ocupa sua posição. Além disso, o líder é, sob todos os aspectos, uma pessoa de grande influência. O caráter de um líder é um de seus maiores patrimônios… não pode ser comprada; apenas adquirido com esforço de anos de dedicação a princípios dignos e causas relevantes. O caráter é formado sobre a estrutura ética do indivíduo. Quando essa ética é duvidosa ou se flexiona de acordo com as circunstâncias, o caráter perde sua solidez e passa a ser moldado pelas conveniências."

Carisma: "O líder do futuro é uma pessoa capaz de atrair não só a atenção das pessoas, mas também sua confiança. O magnetismo desse líder faz mais do que chamar a atenção: ele é capaz de cooptar sua plateia. Esse carisma confere a ele destaque entre seus pares. Se há um grupo de líderes em determinada organização, o que tem carisma sempre sobressairá. Dotada desse carisma, uma pessoa é capaz de mobilizar um grupo ou mesmo promover uma revolução… e não precisa falar mais alto para isso. O carisma não está no tom da voz, mas na capacidade de tornar a mensagem daquele líder mais relevante. Não está na aparência, mas na força da presença. O líder carismático não precisa chamar a atenção dos outros – ele a atrai naturalmente. Basta estar presente e todos os olhares se voltam para ele. E isso flui dele de maneira natural."

Ainda no livro, Rodovalho discorre mais sobre carisma e cita os bloqueadores para este atributo:

Orgulho: “Ninguém deseja seguir um líder que pensa ser melhor do que os outros. É desagradável estar sob a orientação de alguém que não demonstra sinal algum de humildade.”

Orgulho: "Ninguém deseja seguir um líder que pensa ser melhor do que os outros. É desagradável estar sob a orientação de alguém que não demonstra sinal algum de humildade."

Insegurança: "Se você não se sente bem com aquilo que é, os outros também não se sentirão."

Instabilidade: Quando as pessoas nunca sabem o que esperar de você, elas desistem de esperar e, consequentemente, de sua liderança. O temperamento instável do líder é a causa de muitos conflitos em organizações e empresas. O líder equilibrado conquista a confiança de sua equipe, e mesmo quando tem de tomar uma decisão, sua atitude é vista com respeito e compreensão."

Perfeccionismo: "As pessoas respeitam o desejo pela excelência, mas têm expectativas totalmente irreais. Por isso, tome cuidado com os excessos."

Mau humor: "Ninguém é obrigado a sorrir e estar de bom humor o tempo todo, mas o inverso também vale: sua equipe não precisa nem quer conviver com um líder que não sabe apreciar nada."

Negativismo: "Qualquer pessoa com uma atitude negativa é deprimente e ninguém quer tê-la por perto. Gente assim é encontrada com frequência em vários ambientes: no trabalho, na igreja, na escola ou faculdade, na vizinhança e até dentro de casa. Uma liderança negativa é uma verdadeira contradição – a essência da liderança do futuro está justamente na capacidade de estimular na equipe uma atitude positiva e confiante."

Hipersensibilidade: "Pouca coisa é tão prejudicial a uma liderança do que a hipersensibilidade, aquela propensão a se sentir ofendido ou magoado por qualquer coisa. Os liderados passam a não agir com honestidade total, pois estão sempre com medo de dizer ou fazer alguma coisa que possa ser interpretada pelo líder como um ataque ou uma ofensa pessoal."

Comprometimento da autoestima: "O líder que não aprende a gostar de si ou do que faz está na contramão de sua vocação e sua função. Como exemplo que é, ele precisa demonstrar confiança em sua vocação."

Por fim, Rodovalho, faz uma menção imprescindível acerca da importância da comunicação. “É impossível pensar em um líder do futuro incapaz de se comunicar com sua equipe. A comunicação é um imperativo: a liderança eficaz é aquela que transmite e recebe informações o tempo todo, que promove a interação constante. Essa comunicação deve contemplar as duas vias: da liderança aos liderados e vice-versa.”

Bispo Rodovalho. Foto: Divulgação

Por isso, se você quer ser um líder que faz a diferença na vida de alguém e até nas próximas gerações, como Nelson Mandela e Bispo Rodovalho, siga os exemplos de vida e as orientações de quem já observou, trilhou e pontuou.