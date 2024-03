Gestão de conflitos X conflitos geracionais

A habilidade de gerir conflitos é uma virtude indispensável para líderes de todas as gerações, desde os tradicionais veteranos (nascidos antes de 1945) até as emergentes Alfa (nascidos de 2010 até o dias atuais). Os Veteranos, fiéis guardiões da hierarquia, deram lugar aos Baby Boomers, enraizados na estabilidade e experiência. A geranção X desafiou paradigmas, enquanto os Y enfrentaram competitividade e tiveram de desenvolver habilidades multitarefas. A Z, marcada por individualismo, antecedeu a era Alfa, definida por decisões ágeis e voláteis.



Independentemente da época, líderes e gestores enfrentam um desafio constante: a gestão de conflitos, uma pedra fundamental para manter-se à frente no mercado e liderar equipes com eficácia.



Gerações Características Veterano

Antes de 1945 Leais, respeitam hierarquias e autoridades. Baby Boomer

1945 – 1964 Focam em estabilidade, tempo de experiência e responsabilidade. X

1965 – 1980 Confiantes, com foco em mudanças de paradigmas, independência e liberdade. Y ou Millennials

1981 – 1996 Valorizam a responsabilidade social, a competitividade, capacidade para multitarefa e o empreendedorismo, sobretudo no digital. Z ou Centennials

1997 – 2010 Individualistas, valorizam a privacidade e o isolamento. São mais visuais, criativos e pouco afeitos à leitura que não contenham outros elementos da comunicação, como áudios, vídeos e áudios. Alfa

2010 – presente Não há separação entre a vida real é a digital. São mais independentes, curiosos, ágeis, observadores e, ao mesmo tempo, mais impacientes e menos concentrados. Confira as gerações, seus períodos e características

Um líder destituído da habilidade de gerir conflitos está fadado à naufragar. A procura pela solução começa com a motivação, buscando convergência de interesses e promovendo um ambiente cooperativo sobre a competição desgastante.

Conflitos

Na ótica psicossociológica, conflitos geram impasses na tomada de decisões. Analisando os elementos sugeridos por Cunha e Monteiro (2018), desde pessoas envolvidas, o processo, os problemas, as posições e os interesses em jogo, surge a base para a gestão eficaz.

Pessoas – são os envolvidos nos conflitos e podem influenciar no resultado.

– são os envolvidos nos conflitos e podem influenciar no resultado. Processo – é a sucessão de eventos em um conflito: o seu tempo de duração e também as estratégias utilizadas para a sua resolução.

– é a sucessão de eventos em um conflito: o seu tempo de duração e também as estratégias utilizadas para a sua resolução. Problema – é a definição ou assunto que deu origem ao conflito.

– é a definição ou assunto que deu origem ao conflito. Posição – corresponde ao estado inicial das pessoas face ao conflito. Aponta o que cada parte exige como solução para se sentir satisfeita.

– corresponde ao estado inicial das pessoas face ao conflito. Aponta o que cada parte exige como solução para se sentir satisfeita. Interesses e necessidades – referem-se aos benefícios que as partes desejam obter e que levaram ao conflito.

Após entender o conflito e os envolvidos, é hora de gerenciá-lo.

Gestão de Conflitos

A premissa da gestão de conflitos é clara: sensibilidade, justiça e eficiência. O líder deve resolver problemas sem semear frustração ou desmotivação entre sua equipe. Como Warren Bennis apontou, os verdadeiros líderes encaram conflitos como oportunidades de crescimento.

Não há uma fórmula universal, mas existem mecanismos para lidar com conflitos de forma produtiva. Entender o sistema de conflito, composto por pessoas, situações, atitudes e resultados, é essencial para maximizar os efeitos positivos e minimizar os negativos.

Técnicas de Resolução de Conflitos na Liderança

A falta de gestão de conflitos pode resultar em alta rotatividade, perda de talentos e desperdício de tempo. Ferramentas como Feedback e Feedforward ajudam a avaliar desempenhos e desenvolver habilidades futuras. O uso do poder é uma ferramenta instintiva, mas o consenso nem sempre é viável em situações urgentes.

Feedback : avaliação de desempenho sistemática para conscientizar os colaboradores de suas habilidades e áreas de melhoria.

: avaliação de desempenho sistemática para conscientizar os colaboradores de suas habilidades e áreas de melhoria. Feedforward : focado no futuro, oferece ideias e sugestões para o desenvolvimento profissional.

: focado no futuro, oferece ideias e sugestões para o desenvolvimento profissional. Uso do Poder: uma abordagem instintiva adequada quando a rapidez é essencial. Ética e política da empresa devem ser consideradas.

Mas quando usar o poder e quando buscar consenso? Embora o consenso seja valioso, há momentos em que uma ação rápida é necessária, exigindo liderança decisiva.

Resolução Apropriada de Disputas (RAD)

Negociação: direta entre as partes, visa a um acordo mutuamente satisfatório.

direta entre as partes, visa a um acordo mutuamente satisfatório. Mediação: com a assistência de terceiros, promove a cooperação e flexibilidade.

com a assistência de terceiros, promove a cooperação e flexibilidade. Conciliação: orientada para o diálogo, visa a encontrar um equilíbrio aceitável para todas as partes.

orientada para o diálogo, visa a encontrar um equilíbrio aceitável para todas as partes. Arbitragem: uma solução impositiva em que um terceiro decide a controvérsia.

uma solução impositiva em que um terceiro decide a controvérsia. Investigação: avaliação por especialistas antes da negociação.

O cerne da gestão de conflitos é aceitar as diferenças e buscar a cooperação por meio de estratégias consensuais e compartilhamento de ideias. O objetivo é sempre o ganha-ganha, onde ambas as partes saem satisfeitas.

Exemplos de como lidar com conflitos