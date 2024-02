Evite trumbicadas: a arte da comunicação assertiva

Para além dos bordões que marcaram épocas, o velhor guerreuiro Chacrinha traz insights inspiradores para uma comunicação eficaz.

Quem nunca ouviu o bordão popular: “Quem não se comunica, se trumbica”? Essa expressão foi proferida exaustivamente pelo maior comunicador brasileiro das décadas de 1950 a 1980, Chacrinha. Após conquistar o rádio, ele alcançou sucesso na TV Tupi e, posteriormente, na TV Globo com o programa Cassino do Chacrinha. Apelidado de “O Velho Guerreiro” em uma homenagem de Gilberto Gil na música “Aquele Abraço”, Chacrinha foi autor de diversos outros bordões, como “Terezinhaaa?”, substituindo o nome de sua patrocinadora Clarinha após sua falência, e introduziu frases como “Na televisão nada se cria, tudo se copia” e “Quem quer bacalhau?”, enquanto distribuía peixes no auditório, brincando com a predileção brasileira por brindes.

Após Chacrinha, Silvio Santos se tornou seu sucessor como o maior comunicador brasileiro. No vídeo, Silvio entrevista a esposa de Chacrinha para discutir o bordão “Quem não comunica, se trumbica”.

Na etimologia da palavra, o bordão tem dois significados como substantivo masculino. O primeiro representa uma expressão ou frase repetida excessivamente, tornando-se um dito popular, geralmente para fins humorísticos ou emocionais. Também pode se referir a uma vara com uma extremidade em formato de gancho, usada para apoio.

Mas afinal, qual é a mensagem por trás do bordão de Chacrinha “Quem não se comunica, se trumbica”? A comunicação é essencial para qualquer construção social. Sem ela, não há interação, compreensão, aprendizado, relacionamento ou socialização. É fundamental em todas as áreas de atuação: na medicina, os médicos precisam se comunicar com pacientes e equipes para discutir exames e diagnósticos; na teologia e sociologia, os profissionais compartilham conhecimento adquirido em seus estudos; no direito, os advogados precisam persuadir e convencer o júri; na matemática, os professores ensinam os alunos sobre cálculos; na gestão de pessoas, os gestores precisam conhecer suas equipes para maximizar o potencial de cada um; na tecnologia, os profissionais devem explicar projetos e aplicabilidades; na liderança, a habilidade de se comunicar é crucial para ensinar, alinhar estratégias e resolver conflitos; e nas línguas, os profissionais transmitem conhecimento. Em suma, a comunicação está presente em todas as áreas, sem exceção.

Desde a era paleolítica, os seres humanos desenvolvem suas habilidades de comunicação em busca de evolução. Nessa época pré-histórica, vemos os primeiros registros de civilizações se comunicando por meio de pinturas rupestres, utilizando recursos visuais. Mesmo então, a premissa básica da comunicação já existia: para haver comunicação, é necessário compreensão.

A teoria da comunicação de Claude Shannon e Warren Weaver revolucionou a compreensão do processo comunicacional, indicando que alguém (emissor) transmite uma mensagem por meio de um canal para um destinatário (receptor). Durante esse processo, podem ocorrer ruídos de comunicação, distorcendo a mensagem original e interferindo na interpretação do destinatário.

Em resumo, para estabelecer comunicação, é essencial que o receptor compreenda a mensagem transmitida pelo emissor. A falha na comunicação geralmente é atribuída ao receptor devido à cultura, mas na verdade, em grande parte dos casos, a falha está no emissor. A habilidade de se comunicar de forma clara e assertiva está cada vez mais em evidência, sendo explorada por grandes corporações e em todas as redes de relacionamento, incluindo as redes sociais.

Os gestores, em particular, enfrentam desafios na comunicação eficaz com suas equipes. Muitas vezes, eles criticam suas equipes por não executarem corretamente as tarefas, mas será que a comunicação foi clara o suficiente para que eles entendessem o que era esperado? É crucial garantir que a mensagem seja clara e compreendida sem distorções. É melhor parecer pedante do que correr o risco de uma comunicação falha.

Em suma, a comunicação é essencial em todas as áreas da vida e deve ser cultivada e aprimorada constantemente para evitar mal-entendidos e garantir que a mensagem seja transmitida com clareza e precisão. Afinal, quem verbaliza, se conecta, e quem não se comunica, se trumbica.