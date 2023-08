Cinco dicas para liberar hormônios da felicidade, prazer e bem-estar

Como liberar hormônios da felicidade, do prazer e bem-estar e diminuir os que causam estresse e ansiedade?

Quem não gostaria de obter uma fórmula mágica para combater as reações de defesa que nosso organismo apresenta em situações de perigo iminente? Um exemplo clássico é quando estamos prestes a fazer uma apresentação em público.

Se você não tem o hábito de falar em público e se depara com presenças ilustres, esse ambiente tende a piorar, transformando-se em um cenário de medo, pavor e até pânico. Isso tudo porque seu corpo entendeu que é hora de enfrentar a situação e decidiu por ativar hormônios como o cortisol, a adrenalina e a noradrenalina, todos relacionados ao estresse. Por consequência, temos aceleração dos batimentos cardíacos; elevação da pressão sanguínea; sudorese; boca seca; tremor; disfonia (perda da qualidade vocal); gagueira emocional ou psicogênica (que não é uma disfunção fisiológica, mas psicológica). Estes sintomas, dentre outros, são externalizados nos momentos de tensão.

Na verdade, não existe uma fórmula mágica para acabar com o nervosismo diante de um momento como esse. Mas temos, no entanto, dicas para diminuir a intensidade dessas reações fisiológicas advindas de estímulos externos. Veja algumas delas:

Respire corretamente

Respirar fundo usando o diafragma vai ajudar a melhorar seu humor com o aumento dos níveis de serotonina, um dos hormônios do grupo chamado “hormônios da felicidade”. A respiração profunda também libera endorfina, que fará você se sentir melhor e ainda irá remover o excesso de cortisol, hormônio do estresse que pode interromper sua serotonina e outros neurotransmissores que melhoram o humor.

De acordo com pesquisadores, a respiração profunda age como um freio na resposta ao estresse do seu corpo, promovendo um estado mental mais calmo. Já a respiração superficial é extremamente prejudicial para a saúde emocional e física, pois a oxigenação é indispensável para que o organismo continue funcionando saudavelmente.

Sorria mais

A gerente do Serviço de Psicologia do HCor, Silvia Cury Ismael, assegura: “Rir é importante para a saúde mental, pois libera serotonina e endorfina, substâncias que trazem a sensação de bem-estar, prazer e alegria, diminuindo o risco de doenças psicossomáticas, como a depressão, ansiedade e estresse”. Enquanto o mau-humor estimula os hormônios do estresse e da raiva, o sorriso ativa várias áreas neurotransmissoras do organismo e instiga a sensação de leveza, alívio e felicidade. Ao sorrir, a pessoa aciona a endorfina, outro “hormônio da felicidade”.

Um estudo da Universidade de Loma Linda, na Califórnia (EUA), apontou que os níveis de estresse e mau-humor entre dois grupos de pessoas, tendo um deles passado um tempo convivendo com o silêncio, e o outro, exposto a uma série de vídeos divertidos, foram distintos. Ou seja, apostar em maneiras de deixar o dia mais leve e divertido é capaz de afastar o estresse e a tensão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pratique atividades físicas

Exercícios físicos produzem endorfina, um neuro-hormônio que promove a sensação de recompensa e bem-estar, inibindo o estresse e a irritação. Também serve como analgésico natural, pois alivia dores e reduz ansiedade. Praticar esportes como corrida, andar de bicicleta, natação, musculação, dentre outros, aumenta a produção de endorfina na corrente sanguínea.

Outros hormônios acionados com atividades físicas são a dopamina, que tem poder de reduzir o cansaço e a fadiga, e a serotonina, relacionada à estabilidade emocional e atuante em diversas funções no organismo, como regulação do humor, otimização da memória, sensação de bem-estar, melhora das funções cognitivas, entre outras.

Durma bem

Todos sabem que quando não alcançamos uma boa noite de sono, no outro dia há um comprometimento na produtividade das tarefas mais básicas, como limpar a casa, lavar a louça, sair para as compras, conversar, interagir… se nesses dias, houver uma necessidade de executar atividades mais complexas, a situação piora. Qualidade no sono é primordial para a liberação de testosterona, que combate o estresse e melhora a produtividade do dia seguinte. A melatonina – hormônio responsável por regular o sono – é liberada logo ao anoitecer.

O sono vai ficando progressivamente mais profundo em seu estágio 2, onde já se torna mais difícil despertar a pessoa adormecida. A essa altura, a atividade cardíaca é reduzida, os músculos relaxam e a temperatura do corpo cai. Mas é no estágio 4, no REM (sigla em inglês para movimento rápido dos olhos), que ocorre o sono profundo, fundamental para termos um dia seguinte de disposição, tranquilidade e produtividade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Olhe nos olhos de quem te escuta

Essa prática é fundamental para uma apresentação impactante. Através dela, pode-se alcançar uma interação muito grande com o público, promovendo uma experiência muito mais contemplativa tanto para o orador quanto para interlocutor. A ausência dessa prática comprometerá a sintonia entre plateia e orador, tornando a experiência menos envolvente. Exercer a conexão visual poderá liberar ocitocina, estimulada através do carinho, afeto e empatia. O aumento da presença desse hormônio no organismo eleva as sensações de bem-estar e felicidade.