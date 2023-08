Um grande leão na cidade de muralhas

Curiosidades dos locais de cada etapa, de cada cidade, e o relato minucioso do dia da prova escrita por um jornalista imerso no pelotão

Em Belfort, você poderá ver uma obra criada pelo mesmo escultor da Estátua da Liberdade. Isso mesmo, nesta cidade está o imponente Leão de Belfort, com seus 11 metros de altura e o dobro de comprimento. Uma bela história de resistência está incrustada nas muralhas desta cidade. É um passeio ótimo para quem quer sair um pouco da mesmice das viagens.

Le Markstein Fellering é a opção para os amantes do ar livre. Uma cidade em meio a uma cordilheira imensa. Trilhas, vistas panorâmicas e atividades ao ar livre são as melhores opções nesta última cidade do Tour de France.

Uma bicicleta italiana conquistou este dia, a Colnago.

Etapa 20: para Pogačar, a etapa; para Vingegaard, o Tour

Matt Rendell

Com a corrida ganha, três das quatro camisas – todas menos a túnica vermelha de bolinhas usada pelo rei das montanhas – decididas, e as 302 pernas restantes na corrida sofrendo com a fadiga de três semanas de corrida dura, a etapa 20 deveria ter sido um caso simples e desinteressante. Em vez disso, ela foi tão repleta de histórias que seria necessário um livro para fazer justiça a todas elas. Mas vamos tentar.

O primeiro atacante do dia foi o mesmo de ontem e do dia anterior, o belga Victor Campenaerts. Essa foi a primeira história. Mas seu movimento logo foi eclipsado por um grupo de ciclistas da Lidl-Tek, formado por Giulio Ciccone com a camisa vermelha de bolinhas, o campeão dinamarquês Matias Skjelmose e o ex-campeão mundial Mad Pedersen. O poderoso Pedersen fez uma prova de contrarrelógio no Ballon d’Alsace, e o trio cruzou o cume em primeiro, segundo e terceiro lugar, nessa ordem.

Pedersen persistiu até o Col de la Croix des Moinats, faltando 77 km para o final (5,2 km a 7 %), antes de se retirar exausto, após o que Skjelmose continuou sozinho, guiando seu companheiro de equipe Ciccone até o Col de la Schlucht, onde sua liderança na competição se tornou inatacável e ele cruzou a linha com um sorriso brilhante e um soco triunfante no ar da montanha.

Essa foi a segunda história.

A terceira história começou na descida do Col de la Croix des Moinats, quando o herói local Thibaut Pinot atacou do grupo da camisa amarela, passou para o grupo da frente e se afastou na penúltima subida, o Petit Ballon. Ali, a cerca de 3 km do topo, uma multidão de fãs locais, com muitos milhares de pessoas, se reuniu para torcer por seu ídolo, na última etapa de montanha de seu último Tour de France, com uma devoção que beirava o êxtase. Se ele reagiu com um esforço excessivo em seu estoque de energia e se esgotou na subida final, isso foi, de certa forma, um resumo apropriado de sua carreira

A quarta história surgiu a 13,5 km do final, quando Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) atacou e Jonas Vingegaard (Team Jumbo – Visma) o seguiu. Na companhia do vencedor da quarta-feira, Felix Gall (AG2R-Citröen), eles se afastaram, ultrapassaram os líderes e chegaram à frente da etapa.

Atrás deles, a história cinco os perseguia. Ela começou na descida do Ballon d’Alsace, 35 km depois do início da etapa, quando o espanhol Carlos Rodríguez (Ineos Grenadiers), quarto na classificação geral, doze segundos atrás de Adam Yates, bateu em uma curva à esquerda, derrubando Sepp Kuss (Jumbo Visma). O fato de Rodríguez estar na roda do camisa amarela Jonas Vingegaard quando caiu enfatizou a sabedoria do dinamarquês em se recusar a considerar a corrida ganha até que ele chegue são e salvo à linha de chegada em Paris.

Rodríguez e Kuss ficaram com ferimentos bizarramente idênticos, com sangue escorrendo sobre seus olhos esquerdos. O sofrimento deles abriu uma oportunidade para o irmão gêmeo de Adam, Simon, que, na subida final, trabalhou em conjunto para alcançar o trio líder de Pogačar, Vingegaard e Gall. Adam Yates então liderou o líder da equipe, o camisa branca Pogačar. Vingegaard fez um sprint logo no início, mas não foi páreo para o esloveno, e assim a etapa terminou com Pogačar, Gall, Vingegaard, Simon Yates e Adam Yates. Carlos Rodríguez terminou em 12º lugar, 52″ abaixo, com uma penalidade de 20″ por ter sido arrastado, o que pareceu bastante cruel devido às suas lesões. Isso fez com que ele caísse para o 5º lugar geral, com Simon Yates em 4º, atrás de seu irmão Adam.

Jonas Vingegaard continua com a camisa amarela, 7’29” à frente do vencedor da etapa, Pogačar. Amanhã, em Paris, ele vencerá o Tour de France de 2023.