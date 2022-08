Um ciclismo verde e amarelo na Europa

Tour de France foi explosão de emoção

Em quase duas décadas acompanhando o ciclismo mundial (Giro d’Itália, Tour de France e Vuelta a Espanha, além de campeonatos mundiais e outras provas) eu nunca tinha presenciado tamanha emoção, vibração e admiração como foi o Tour de France deste ano!

Muitas edições foram recheadas de bons momentos, de ataques fulminantes, de equipes milionárias quase imbatíveis e o mais interessante, nunca tinha visto uma reviravolta como esta e, também o poder de um time quando está bem unido e com suas peças no lugar certo, mesmo com o “capitão oficial” perdendo a abraçadeira e partindo para cima para defender e ajudar os outros detentores da camisa “verde e amarela”!

O termo “verde e amarelo” certamente nos remete ao Brasil, não é mesmo? Pois é, mas que imaginável vermos as duas camisas juntas em praticamente todas as cenas, em quase todos os quilômetros deste TDF 22. Uma questão precisa ser colocada em pauta para reflexão e mudança de paradigmas: mas como a camisa de líder geral e a camisa de velocista ficaram por tanto tempo juntas? Como pode um velocista estar tão perto do camisas amarela em tantos momentos? Espero que o documentário que a Netflix vai lançar em 2023 possa nos ajudar a entender bem ou até mesmo ter estas respostas! Aliás, será que eles estavam preparados para mudar a direção das lentes de filmagem que elaboraram antes? Isso mesmo, o papel do(s) protagonista(s) teve que ser mudado com o “filme sendo rodado”. Enquanto esperamos as cenas dos próximos capítulos, usamos nossos dias de treino para falar e relembrar do que aconteceu neste Tour.

Mas voltando ao foco! Este ano, para os que ficarem atentos com as notícias sobre o ciclismo mundial, verá muito essa imagem “verde amarela” nas reprises do TDF, mas também devem ficar atentos pois a camisa de Campeão Brasileiro está rodando o calendário mundial na pele do Vinícius Rangel que compõe a grande equipe da MOVISTAR. Este ano será lembrado por mim de maneira grandiosa pois, a última vez que tivemos a bandeira brasileira em um pelotão Pro Tour foi com Murilo Fischer há dez anos. Fortes emoções e comoções nos esperam com nossa bandeira nas telas das transmissões!

Sem saber que a mais emocionante edição do TDF estava por vir, tivemos uma grande sacada e firmamos uma parceria com ninguém menos que Matt Rendell. Conheci Matt na Colômbia, ganhei o último exemplar de seu livro de suas próprias mãos com dedicatória e autógrafo (Livro: Colômbia es passion!) após alguns minutos intensos de conversa sobre o ciclismo que temos dos nossos países vizinhos. Meses depois estávamos com uma Bike Trip na Itália e nosso anfitrião foi exatamente ele, Matt Rendell. Os onze ciclistas que estiveram com a Squadra nesta viagem puderam ouvir histórias, fazer perguntas e ver o carro principal do Giro parando em nossa frente para falar com ele e ali ficou por uns 10 minutos. Ah! O Giro estava rolando ao vivo e no dia da subida do Mortirolo. (risos)

O objetivo desta matéria é chamar a atenção de todos para as publicações que foram enviadas pelo Matt a cada dia do Tour e publicadas na Coluna Velo News do Jornal de Brasília. Este mini book estará aqui disponível para quem quiser lembrar em meio a palavras emocionantes, como foi uma das maiores e melhores edições do Tour de France, acessem e leiam.