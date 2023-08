Passear de trem a 2.730 metros e conhecer a história do alpinismo

Curiosidades dos locais de cada etapa, de cada cidade, e o relato minucioso do dia da prova escrita por um jornalista imerso no pelotão

Na matéria anterior, escrevi um pouco sobre Les Portes du Soleil, e a exemplo deste local, Saint Gervais também dá continuidade ao turismo frio – snow e esqui. Algumas coisas são imperdíveis por lá. E por falar em atração em primeiro lugar, é fundamental fazer um passeio de trem pelas alturas das montanhas. São 2.700 metros de altitude para apreciar a belíssima vista no Mont Blanc Tramway. A culinária alpina tem suas riquezas, e entre elas, vale a pena saborear os fondues, o raclette e tartiflette.

Para os amantes das alturas, (alpinismo e afins), deve-se incluir no passeio uma visita ao Museu Montagnard, local que conta um pouco da história do alpinismo na região.

A bicicleta que primeiro chegou ao topo em Saint-Gervais foi a Merida, você já ouviu falar dela aqui em matérias anteriores. Já conhecia?

Vitória do veterano Poels, enquanto Vingegaard ganha moral antes do dia de descanso

Matt Rendell

Até que um torcedor colocou seu smartphone na estrada, acertando o guidão de Sepp Kuss, fazendo com que o americano batesse na roda traseira de Nathan Van Hooydonck e levando os dois pilotos, e dezenas de outros atrás deles, para o asfalto, a etapa parecia destinada a seguir o roteiro de ontem, com a Jumbo-Visma não dando espaço para a fuga na tentativa de explorar qualquer possível fraqueza de Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) após sua preparação interrompida devido a uma fratura no pulso sofrida em abril.

Em vez disso, com dois dos companheiros de equipe do camisa amarela, Jonas Vingegaard da Lotto-Jumbo machucados, a tática foi abandonada e o grande grupo de fuga ganhou mais de 8 minutos.

Na frente da corrida, o bicampeão mundial Julian Alaphilippe (Soudal Quick Step) e o cazaque Alexey Lutsenko, oitavo colocado no Tour de France do ano passado, partiram sozinhos. Atrás deles, Giulio Ciccone (Lidl-Trek) cruzou o Col de la Forclaz de Mountain (7,2 km a 7. 3%) em terceiro lugar, uma posição à frente do dono da camisa, Nielsen Powless (EF Education-EasyPost), antes que o irreprimível Wout van Aert, o próprio Pacman do ciclismo, devorando qualquer um em seu caminho, obrigasse Alaphilippe e Lutsenko a se submeterem, e Ciccone se afastasse para conquistar todos os dez pontos no Col de la Croix Fry (11,3 km a 7%).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Isso deixou Ciccone e Powless empatados com 58 pontos na competição de montanha, com Ciccone na liderança graças à sua posição mais alta na classificação geral.No magnífico Col des Aravis, o companheiro de equipe de Pogačar, Marc Soler, atacou, cruzando sozinho, com Wout van Aert em seu encalço. Em seguida, outro Wout, Wout Poels, da Bahrain Victorious, ex-piloto de apoio da Team Sky para os vencedores do Tour Chris Froome, Geraint Thomas e Egan Bernal, cruzou com VanAert e Soler e Krists Neilands (Israel-Premier Tech), havia quatro ciclistas na liderança, até que Neilands caiu em velocidade em uma curva. Felizmente, ele conseguiu continuar.

Logicamente, o especialista em escalada Poels deveria ter sido intocável na subida final de 7 km para Saint-Gervais Mont-Blanc. No entanto, quando o inspirador Wout van Aert está no meio, a lógica raramente se aplica. Mas a gravidade não tem piedade, e o colossal Van Aert não tinha resposta para as acelerações do leve Poels que, notavelmente para um talento tão grande, conquistou a primeira vitória de etapa do Grand Tour de sua carreira em seu 21º Grand Tour.

Atrás deles, uma aceleração de Adam Yates separou Yates, Pogačar e Vingegaard dos demais. Com o dinamarquês da camisa amarela em sua roda, Pogačar diminuiu a velocidade, permitindo que Yates abrisse uma brecha. À frente dele, Marc Soler esperou, permitindo que Yates se juntasse a ele. Carlos Rodríguez então alcançou e passou Pogačar e Vingegaard, defendendo o terceiro lugar de Yates.

Em seguida, Pogačar atacou e, com Vingegaard em seu encalço, ultrapassou Rodríguez, Yates e Soler. A poucos metros da linha de chegada, o dinamarquês lançou uma de suas próprias acelerações. Apesar de sua maior potência geral, Pogačar leva tempo para chegar ao máximo.e, quando o fez, Vingegaard já havia terminado a etapa. Não houveram segundos de bônus para nenhum dos dois hoje, mas Vingegaard terminou com moral para o dia de descanso de amanhã. A diferença entre eles continua sendo de 10″ a favor de Vingegaard.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Jai Hindley cedeu 1’16” para Carlos Rodríguez, deixando o espanhol em terceiro no geral, 19″ à frente de Adam Yates, com Hindley agora em quinto, 58″ atrás.